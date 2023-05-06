Что известно о задержанном подозреваемом в покушении на Захара Прилепина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задержанный подозреваемый в покушении на Захара Прилепина ранее был судим, а сейчас его везут в полицию для проведения допросов. Отмечается, что причастных к инциденту может быть несколько. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Мужчину 1993 года рождения задержали в ходе плана «Перехват», а сейчас сотрудники правоохранительных органов будут устанавливать личности тех, кто также может быть причастен к инциденту.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Нижнем Новгороде взорвалась машина, в которой ехал Захар Прилепин. Водитель погиб, а сам писатель жив, но тяжело ранен. Следственный комитет России квалифицировал покушение, как теракт.

На место происшествия отправлены криминалисты и следователи, которые будут восстанавливать всю картину произошедшего. Полиция сразу начала разыскивать двух мужчин, которых подозревают в причастности к покушению.

Состояние Захара Прилепина оценивается, как тяжелое, но не критическое.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Стешин - про подрыв Захара Прилепина: Убийство значимых людей - это в рамках бандеровской традиции (подробнее)

«У нас до сих пор расслабон»: военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал подрыв Захара Прилепина (подробнее)

Родион Мирошник: Нужно жестко ответить заказчикам покушения на Захара Прилепина (подробнее)