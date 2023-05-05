16-летнего нижегородца с признаками горной болезни эвакуировали с Эльбруса

Альпиниста доставили в поселок Терскол. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

В четверг, 4 мая в Кабардино-Балкарии была развернута операция по спасению 16-летнего нижегородца. Как сообщили в пресс-службе местного МЧС, группа из двух человек выполняла восхождение на Эльбрус. При этом свой маршрут молодые люди не зарегистрировали в МЧС. На высоте свыше пяти километров, почти на вершине одному из них стало плохо. Парень сидел на снегу и не мог дальше идти. Сообщение об этом происшествии поступило в экстренную службу в четвертом часу дня.

- На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 10 человек и 2 единицы техники, - добавили в ведомстве.

Поисково-спасательные мероприятия продолжались несколько часов. В этот период было объявлено штормовое предупреждение в связи с опасностью схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии. Сами спасатели оказались в опасных условиях, но продолжали поиски.

К счастью, в 19:10 молодого человека нашли живым. Он находился на высоте 5200 метров и у него наблюдались признаки развивающейся горной болезни. Как только начинающего альпиниста стали спускать вниз, он начал приходить в себя. Парень сказал, что чувствует себя нормально и шел своими ногами, опираясь на спасателей. Пострадавшего доставили в расположенный рядом поселок Терскол. Медицинская помощь ему не потребовалась.

- Уважаемые жители и гости республики! Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах, - добавили в МЧС.

К слову, альпинизм относится к экстремальным видам спорта, поэтому восхождения должны выполняться с участием опытных инструкторов. Участникам группы важно верно рассчитать свои силы и вовремя принять правильное решение. Сообщения о трагедиях в горах появляются почти каждый год. Так, 11 мая исполняется 27 лет с момента трагедии на Эвересте, а всего пару лет назад при неудачном восхождении на Эльбрус погибли пять человек.