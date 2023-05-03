«Нас раскидали по разным детдомам»: Девушка из Испании ищет в Нижнем Новгороде свою потерянную 20 лет назад сестру

Удочеренная испанскими родителями россиянка ищет свою сестру в Нижнем Новгороде. Фото: с личной страницы в соцсети.

22-летняя жительница Испании Юлия Кирилина ищет свою сестру в Нижнем Новгороде. В детском возрасте детей разлучили, и с тех пор девушка ничего не знала о судьбе своих брата и сестры. Прошли годы, Юля достигла совершеннолетия и решила найти своих родных. С этой целью девушка даже кинула клич в российских соцсетях с надеждой, что местные ей помогут.

- Я усыновлена. Меня зовут Юлия Александровна Кирилина. Я родом из России, Нижнего Новгорода. Я ищу мою сестру, ее зовут Мария Александровна Кирилина и она родилась в июне 1996 года, - написала девушка на своей странице в соцсетях.

В память о сестре у девушки сохранилось лишь детское фото. За годы, проведенные за рубежом, Юля начала забывать русский язык. Родную страну она покинула будучи еще совсем ребенком, а в Барселоне приходилось общаться исключительно с людьми, говорящими на испанском. Теперь ей бывает трудно выразить свои мысли на русском языке, не используя переводчик.

В память о сестре у Юли остались только фотографии. Фото: Личная страница Вконтакте

Тем не менее ей удалось сохранить воспоминания о жизни в столице Приволжья, хотя назвать их счастливыми язык не поворачивается.

- Я, моя мама, брат и сестра жили в доме №5 по улице Баренца. Однажды нас оставили одних дома - мама Елена Александровна просто куда-то ушла. Ее лишили родительских прав, после чего все мы оказались в разных детских домах. Мне было меньше двух лет, когда меня забрали в детдом №2 в Ленинском районе города. Впоследствии все мы оказались в разных семьях. Меня удочерили испанские родители, - рассказала собеседница «КП-Нижний Новгород».

С тех пор, как Юля оказалась в доме малютки прошло уже 20 лет, первую встречу с новыми родителями совсем не помнит. Однако благодаря их стараниям, у нижегородки было беззаботное детство, хоть и вдали от Родины. Юля выросла воспитанной, сдержанной, любит природу, красивые пейзажи и своего большого серого кота Нео.

А совсем недавно на ее странице в соцсетях начали появляться романтичные фото с молодым человеком. Почти на каждом ее фото неизменно присутствует российская символика — то шапка-ушанка на голове, то триколор за спиной. Тему воссоединения с родными братом и сестрой Юля практически не поднимает в присутствии приемной семьи. Вероятно, не хочет травмировать этим людей, которые искренне полюбили ее и подарили много душевного тепла и заботы.

Даже без их непосредственного участия медленно, но верно девушка все ближе продвигается к своей цели. Например, в марте Юля сдала тест ДНК. Точно так же в свое время поступила супермодель Наталья Водянова, чтобы найти сестру. Кроме того, совсем недавно Юля нашла в соцсетях своего 30-летнего брата Дмитрия и добавилась к нему в друзья.

Юля смогла получить и документ из дома малютки. Фото: Личная страница Вконтакте

- Я нахожусь в Испании с тех самых пор, как уехала из России. Я очень хотела бы вернуться в Россию и, конечно, я готова встретиться со своими родными. Мои приемные родители сказали мне что, возможно, Марию также усыновили в Испании, как и меня, но я не могу ее найти. Пожалуйста, помогите мне в этом, - добавила девушка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении и дальнейшей судьбе нижегородки Марии Кирилиной, Юлия просит присылать сообщения на электронную почту yuliafernandezdiaz@gmail.com.