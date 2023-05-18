Не заплатил за бензин и устроил ДТП: Нижегородским полицейским пришлось стрелять по машине во время погони

Эта история произошла ещё днём 5 мая. Фото: Мария ЛЕНЦ

Настоящая погоня со стрельбой, словно в боевике, развернулась на трассе М-7 «Волга» в Кстовском районе – там автомобиль BMW X5 опасно маневрировал по дороге и лишь ускорился, когда полицейские попросили его остановиться.

Эта история произошла ещё днём 5 мая. Как оказалось, нижегородских полицейских предупредили быть начеку, потому что неизвестный водитель на иномарке устроил настоящий беспредел на дорогах. Мужчина не расплатился за бензин на сумму 2867 рублей на АЗС в Республике Татарстан, а затем устроил ДТП в Воротынском и Лысковском районах.

Вскоре автомобиль из ориентировок заметили на 472 километре автодороги М-7 «Волга» в Кстове. Инспекторы ГИБДД решили остановить BMW X5, но не тут-то было. Водитель вдавил педаль газа в пол и начал петлять по дороге. Полицейские начали преследование.

– Мужчина, находившийся за рулем, продолжал игнорировать законные требования сотрудников об остановке и пытался скрыться на большой скорости с грубыми нарушениями ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во время погони сотрудники ГИБДД неоднократно просили водителя остановиться, но никакой реакции на это не было. Тогда полицейские через громкоговоритель предупредили нарушителя, что если он не прекратит движение, то будет применено табельное оружие.

После первого предупредительного выстрела в воздух водитель BMW X5, видимо, так и не понял, что с ним никто не шутит, и продолжил уезжать. В этот момент полицейским пришлось стрелять по колёсам автомобиля, повредив два левых колеса.

Наконец, на улице Магистральная в Кстове иномарка остановилась, а 32-летний житель Республики Татарстан был задержан.

– В салоне его автомобиля обнаружен полимерный пакетик с веществом растительного происхождения, который отправлен на исследование, – рассказали в МВД.

Так, в отделе полиции на водителя завели административные дела за неповиновение полицейским, проезд на красный свет и нарушение правил расположения авто на проезжей части, встречного разъезда или обгона. Машина нарушителя помещена на спецстоянку.

– В ходе погони никто из участников дорожного движения и граждан не пострадал, – добавили в полиции.