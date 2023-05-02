Избивал и насиловал на глазах у двухлетней дочери: Домашний тиран до смерти забил свою сожительницу в Нижегородской области

В настоящее время нападавший находится под арестом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трагедией закончилась громкая история о домашнем насилии в Балахне. Оскандалившийся тиран в очередной раз избил свою сожительницу, но на этот раз травмы оказались смертельными. До этого женщина не раз обращалась в правоохранительные органы, а ее близкие даже обклеивали их дом листовками с фото «героя», уснувшего голышом после очередного избиения. Несмотря на все происходящее молодые не спешили расходиться и никаких мер в отношении изувера предпринято не было. В итоге женщины нет, ее партнер находится под арестом, а двое их маленьких детей остались без родителей.
Близкие Любови Рубцовой до последнего надеялись, что женщина вырвется из этого порочного круга, где сожитель сначала бьет, потом божится что больше так не будет и вообще исправится, а потом все начинается по-новой. Последняя их стычка произошла в ночь с 22 на 23 апреля, затем нападавший спокойно лег спать, а его жертва всю ночь корчилась от боли.
- Любашка набралась сил и позвонила мне с утра. Говорит: «Мама, у меня живот раздуло и ногу я не чувствую. Я не могу говорить». Она так сказала и бросила трубку. Прошло минут 10-15, она мне звонит и говорит: «Мам, приезжай с работы прямо в больницу». Я сразу же с работы проехала в больницу, но она уже была мертва, - рассказала «Кстати» мама погибшей Ирина.
Тело Любови было накрыто одеялом. Оно скрывало от посторонних глаз следы чудовищной расправы. По словам матери, руки и ноги ее дочери были синими от побоев.
- Следователи мне показали огромный список ее болячек. Это гематома головы, внутричерепная травма, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей на руках и ногах, тупая травма живота внутренние скрытые повреждения. То есть, он ее не просто тряс, избивал по лицу, он ее пинал, получается, - добавила сестра погибшей Екатерина.
По ее словам, в больнице Любови не провели никаких обследований, хотя она жаловалась на боли в животе и ее рвало желчью и кровью. Врачи, напротив, считают, что сделали все от них зависящее.
- Мы сделали КТ, но описать КТ было некому. Сделали рентген. На рентгене было все спокойно. При ушибе Кишечника бывают парезы, вздутия. При осмотре у нее вздутого живота не было. К сожалению, вызвать специалиста по УЗИ в тот момент не было возможности, он у нас один в больнице. Во многих больницах есть нехватка специалистов, и мы никуда не можем от этого деться. Я не могу предполагать что бы было, если бы все необходимые специалисты в этот день были на месте, но мы стараемся помочь каждому пациенту. Она была вся избита, понимаете, вся! - объяснил заведующий хирургическим отделением Балахнинской ЦРБ Игорь Воинов.
Причиной смерти, по его словам, стала тупая травма живота.
Узнав о смерти своей партнерши, виновник произошедшего сообщил ее матери по телефону — деньги на похороны даст, но сам не придет. Сейчас он находится под арестом, свою вину признал сразу. Как сообщили в региональном СУ СКР, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Тем временем у родственников избитой до смерти нижегородки остались вопросы не только к врачам Балахнинской больницы, но и к местной полиции. Прямо в том же доме, где жила семейка, находится участковый пункт полиции. Любовь неоднократно обращалась туда и жаловалась на побои, но этим все заканчивалось. Родственники в открытую начали воевать с ее партнером, полагая, что сама Любовь не справится с ситуацией, а полицейским до этого нет дела. В августе 2022 года на подъезде того самого дома появились листовки с заголовком: «Героя нужно знать в лицо!». Как следует из текста, находясь в неадекватном состоянии, глава семейства часто избивал и насиловал сожительницу на глазах у двухлетней дочери, а потом спокойно ложился спать. Рассказ сопровождался фотографией, на которой он совсем голый спит после очередного акта насилия.
На вопрос «КП-НН» о том, почему за все это время избивавшего даже не оштрафовали, в пресс-службе регионального ГУ МВД ответили, что на самом деле балахнинские полицейские не оставались в стороне. Сама пострадавшая препятствовала их работе.
Так, 7 августа 2022 года от нее поступило сообщение о побоях, а на следующий день женщина написала заявление. Полицейские незамедлительно направили ее на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
- Согласно заключению экспертов, полученные женщиной побои, не причинили вреда здоровью, так как не привели к утрате трудоспособности. В связи с этим в отношении её сожителя было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждено дело об административном правонарушении по административной статье «Побои», материал направлен для рассмотрения в мировой суд. Однако данный протокол не рассматривался мировым судьей так как потерпевшая категорически отказалась приезжать на судебное заседание, мотивируя свое поведение тем, что примирилась с сожителем и не желает привлекать его к ответственности, - объяснили в пресс-службе ведомства.
Полицейские на этом не остановились и взяли показания у сестры потерпевшей. Та рассказала, что Любовь систематически подвергается насилию. Стражи порядка решили проверить эту информацию.
- 17 августа 2022 года сотрудниками полиции осуществлен выезд по месту фактического нахождения гражданки в Дальнеконстантиновский район. В своем объяснении женщина пояснила, что не будет писать заявления по поводу иных фактов причинения ей телесных повреждений сожителем, добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
После этого супруги, вероятно, помирились. Несколько месяцев они не попадали в поле зрения местной полиции. Следующее сообщение об избиении поступило 23 апреля уже из отделения реанимации местной больницы.