Избивал и насиловал на глазах у двухлетней дочери: Домашний тиран до смерти забил свою сожительницу в Нижегородской области

В настоящее время нападавший находится под арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедией закончилась громкая история о домашнем насилии в Балахне. Оскандалившийся тиран в очередной раз избил свою сожительницу, но на этот раз травмы оказались смертельными. До этого женщина не раз обращалась в правоохранительные органы, а ее близкие даже обклеивали их дом листовками с фото «героя», уснувшего голышом после очередного избиения. Несмотря на все происходящее молодые не спешили расходиться и никаких мер в отношении изувера предпринято не было. В итоге женщины нет, ее партнер находится под арестом, а двое их маленьких детей остались без родителей.

«Мама, у меня живот раздуло»

Близкие Любови Рубцовой до последнего надеялись, что женщина вырвется из этого порочного круга, где сожитель сначала бьет, потом божится что больше так не будет и вообще исправится, а потом все начинается по-новой. Последняя их стычка произошла в ночь с 22 на 23 апреля, затем нападавший спокойно лег спать, а его жертва всю ночь корчилась от боли.

- Любашка набралась сил и позвонила мне с утра. Говорит: «Мама, у меня живот раздуло и ногу я не чувствую. Я не могу говорить». Она так сказала и бросила трубку. Прошло минут 10-15, она мне звонит и говорит: «Мам, приезжай с работы прямо в больницу». Я сразу же с работы проехала в больницу, но она уже была мертва, - рассказала «Кстати» мама погибшей Ирина.

Тело Любови было накрыто одеялом. Оно скрывало от посторонних глаз следы чудовищной расправы. По словам матери, руки и ноги ее дочери были синими от побоев.

- Следователи мне показали огромный список ее болячек. Это гематома головы, внутричерепная травма, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей на руках и ногах, тупая травма живота внутренние скрытые повреждения. То есть, он ее не просто тряс, избивал по лицу, он ее пинал, получается, - добавила сестра погибшей Екатерина.

По ее словам, в больнице Любови не провели никаких обследований, хотя она жаловалась на боли в животе и ее рвало желчью и кровью. Врачи, напротив, считают, что сделали все от них зависящее.

- Мы сделали КТ, но описать КТ было некому. Сделали рентген. На рентгене было все спокойно. При ушибе Кишечника бывают парезы, вздутия. При осмотре у нее вздутого живота не было. К сожалению, вызвать специалиста по УЗИ в тот момент не было возможности, он у нас один в больнице. Во многих больницах есть нехватка специалистов, и мы никуда не можем от этого деться. Я не могу предполагать что бы было, если бы все необходимые специалисты в этот день были на месте, но мы стараемся помочь каждому пациенту. Она была вся избита, понимаете, вся! - объяснил заведующий хирургическим отделением Балахнинской ЦРБ Игорь Воинов.

Причиной смерти, по его словам, стала тупая травма живота.

«Героя нужно знать в лицо!»

Узнав о смерти своей партнерши, виновник произошедшего сообщил ее матери по телефону — деньги на похороны даст, но сам не придет. Сейчас он находится под арестом, свою вину признал сразу. Как сообщили в региональном СУ СКР, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Тем временем у родственников избитой до смерти нижегородки остались вопросы не только к врачам Балахнинской больницы, но и к местной полиции. Прямо в том же доме, где жила семейка, находится участковый пункт полиции. Любовь неоднократно обращалась туда и жаловалась на побои, но этим все заканчивалось. Родственники в открытую начали воевать с ее партнером, полагая, что сама Любовь не справится с ситуацией, а полицейским до этого нет дела. В августе 2022 года на подъезде того самого дома появились листовки с заголовком: «Героя нужно знать в лицо!». Как следует из текста, находясь в неадекватном состоянии, глава семейства часто избивал и насиловал сожительницу на глазах у двухлетней дочери, а потом спокойно ложился спать. Рассказ сопровождался фотографией, на которой он совсем голый спит после очередного акта насилия.

Он бил, а она прощала

На вопрос «КП-НН» о том, почему за все это время избивавшего даже не оштрафовали, в пресс-службе регионального ГУ МВД ответили, что на самом деле балахнинские полицейские не оставались в стороне. Сама пострадавшая препятствовала их работе.

Так, 7 августа 2022 года от нее поступило сообщение о побоях, а на следующий день женщина написала заявление. Полицейские незамедлительно направили ее на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

- Согласно заключению экспертов, полученные женщиной побои, не причинили вреда здоровью, так как не привели к утрате трудоспособности. В связи с этим в отношении её сожителя было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждено дело об административном правонарушении по административной статье «Побои», материал направлен для рассмотрения в мировой суд. Однако данный протокол не рассматривался мировым судьей так как потерпевшая категорически отказалась приезжать на судебное заседание, мотивируя свое поведение тем, что примирилась с сожителем и не желает привлекать его к ответственности, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Полицейские на этом не остановились и взяли показания у сестры потерпевшей. Та рассказала, что Любовь систематически подвергается насилию. Стражи порядка решили проверить эту информацию.

- 17 августа 2022 года сотрудниками полиции осуществлен выезд по месту фактического нахождения гражданки в Дальнеконстантиновский район. В своем объяснении женщина пояснила, что не будет писать заявления по поводу иных фактов причинения ей телесных повреждений сожителем, добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После этого супруги, вероятно, помирились. Несколько месяцев они не попадали в поле зрения местной полиции. Следующее сообщение об избиении поступило 23 апреля уже из отделения реанимации местной больницы.