Директор частной стоматологии в Нижнем Новгороде обманула пациентов на 10 млн рублей

Имущество клиники арестовано. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководителя частной стоматологической клиники в центре Нижнего Новгорода признали виновной в особо крупном мошенничестве. Стоматология на улице Минина не раз получала негативные отзывы. Люди жаловались, что им провели только часть процедур из заявленных в договоре, при этом с их стороны была выплачена полная сумма.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, все происходило еще в 2019-2020 годах. С пациентами заключали договоры, платных услуг в которых было в избытке. При этом директор клиники не спешила сообщать подчиненным, что многие из этих процедур нельзя выполнить в этой клинике, в том числе, по финансовым причинам.

- На сегодняшний день установлено 48 граждан, пострадавших от действий фигурантки. Общая сумма причиненного им материального ущерба превысила 10 миллионов рублей. В ходе обысков в клинике изъяты медицинские приборы, компьютеры, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. С целью определения объема фактически выполненных работ были проведены судебно-медицинские экспертизы, - добавили в пресс-службе ведомства.

Гендиректором клиники оказалась 33-летняя жительница Лысковского района. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

В настоящее время все имущество стоматологической клиники на общую сумму порядка 3,6 млн рублей арестовано, но даже этого недостаточно чтобы покрыть материальный ущерб, нанесенный пациентам.