Лиса устроила погоню за грузовиком с курами в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Необычная погоня случилась сегодня в Павловском районе Нижегородской области - здесь за грузовиком с курами-несушками бежала лиса. Видео опубликовали в телеграм-канале «Нижний Новгород.Без цензуры».

На ролике видно, как лиса сначала бежала позади фургона, а потом стала разгоняться, вероятно, с целью забраться в него. Однако у нее не получилось достигнуть свой цели, грузовик разогнался и уехал вперед.

В комментариях жители пожалели лесную хищницу, отметив, что она просто была голодной и в лесу ей совсем нечего есть.