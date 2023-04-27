Договоримся на берегу!

Зачем нам нужна канатная дорога через Оку?

Если честно, когда я услышал, что в Нижнем через Оку построят канатную дорогу, я не поверил. Думал, что это очередные проекты каких-то непонятных зарубежных инвесторов. Ну, потому что слабо верится, что серьезные компании придут в нашу провинцию вкладывать собственные средства, чтобы осчастливить нас таким крутым проектом. Каково же было мое удивление, когда компания оказалась российской, и она уже заключила концессию с правительством. То есть это были не просто разговоры, а конкретные дела. Но еще больше удивила позиция ряда горожан, которые высказались против строительства второй нижегородской канатки... Думаю, что это просто от незнания и недостатка информации.

Переправа, переправа...

Сначала давайте коротко поговорим о том, где будет располагаться вторая канатная дорога и почему именно там. Верхняя станция будет построена за торговым центром «Океанис», недалеко от дворца спорта и парка «Швейцария».

Во-первых, это одна из главных логистических точек на проспекте Гагарина. Там сходится проспект Гагарина с улицей Бекетова, это большая дорожная развязка в верхней части города. Туда и оттуда можно добраться на общественном транспорте и автомобиле.

Во-вторых, это место средоточия сразу трех важных объектов: парка «Швейцария», «Океаниса» и дворца спорта. Каждый из них привлекает множество людей, которым уже недостаточно общественного и личного транспорта. Вы посмотрите, что творится у дворца спорта во время хоккейных и баскетбольных матчей, во время концертов и выставок – там дефицит мест для парковок. «Океанис» – огромный торговый центр и аквапарк, в который также постоянно приезжают люди. Ну а парк «Швейцария» – это вообще главная прогулочная зеленая зона Нижнего Новгорода, в выходные его посещают тысячи горожан. Логично, что верхняя станция канатки будет расположена именно там.

Внизу станцию канатной дороги построят у метро «Заречная». Опять же, расположение идеальное. Это середина проспекта Ленина, недалеко Комсомольская площадь с выходом на одноименное шоссе. Ну а самое главное – там есть станция метро. И также большой торговый центр и красивый Заречный бульвар. Но и этого строителям оказалось мало – планируется еще одна станция, которая будет расположена прямо на берегу Оки. Если две других станции будут построены там, где уже есть инфраструктура, то промежуточная станция, наоборот, эту инфраструктуру к себе привлечет. Это важно в плане развития города и разворачивания его к реке. Недалеко уже строится новое жилье высокого уровня, будет благоустроена набережная.

Кстати, недавно утвердили макеты самих станций. Это будут не просто станции, это настоящие инфраструктурные объекты, которые не только украсят город, но и будут нести практическую функцию – там расположатся кафе, туалеты, комнаты матери и ребенка и так далее.

И транспорт, и туризм

Я вижу два главных плюса в новой канатной дороге. Во-первых, это передвижение по городу, ведь канатка станет частью транспортной системы. Да, возможно, что она будет дороже проезда на автобусе или метро, но она и не соревнуется с ними, а дополняет. Заменить она сможет такси: доехать от проспекта Ленина до Гагарина будет стоить примерно столько же, только на канатке, но это еще и красиво, и быстрее, если в городе пробки. А еще канатная дорога во много раз экологичнее и тише любого общественного транспорта.

Второй плюс для города – это развитие туризма. Канатная дорога на Бор через Волгу до сих пор входит в топ-10 достопримечательностей Нижнего, все туристы спешат на ней прокатиться и сфотографировать город сверху. Канатка через Оку, уверен, будет не менее популярной. Здесь вы сможете увидеть красивейшие виды «Швейцарии», изгибы Оки, нижнюю часть города с высоты. Внизу между двумя станциями канатка будет идти прямо над Заречным бульваром – прокатиться на таком транспорте захотят туристы и горожане. Недавно был в Тбилиси, и катался там на канатке, которая идет над домами. Жители машут туристам, нет никакого негатива или недоброжелательных взглядов.

Я прекрасно помню, какие были протесты и «живые цепи» против реконструкции парка «Швейцария». Чтобы общаться с жителями и подрядчиками, даже был создан Общественный совет, в который я вхожу. Но посмотрите, что произошло после ремонта: парк стал местом притяжения горожан, там гуляют тысячи нижегородцев и все довольны. Уверен, что с канатной дорогой через Оку будет также: когда ее построят, и мы сможем доезжать с Заречки до «Швейцарии», любоваться городом сверху – мы все будем довольны!

Андрей Вовк, член Общественной палаты Нижнего Новгорода