113 новых электробусов поступят в Нижний Новгород до конца 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде до конца года планируется закупить 113 электробусов. Они заменят устаревшие троллейбусы и смогут доехать даже туда, куда электротранспорт прежде не доезжал из-за отсутствия контактной сети. О том, как будут распределяться электробусы, эксперты рассказали на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре.

- Была запущена федеральная программа, в рамках которой выделяются средства на приобретение электробусов. Все это делается на условиях софинансирования, где только 4% выделяются из регионального бюджета, а остальные 96% - из федерального, - рассказал директор ГКУ «Центр развития транспортных систем Нижегородской области» Артем Бафанов. – Выделенные средства распределяются не только на закупку электробусов, но и на приобретение зарядной инфраструктуры. Исходя из этих лимитов, у нас есть возможность до конца года приобрести 113 электробусов. Мы сейчас занимаемся формированием конкурсной документации на определение поставщиков. В ближайшее время мы закончим эти процедуры.

Уже известно, что 62 электробуса будут направлены в первое депо, обслуживающее нагорную часть Нижнего Новгорода. Они будут ходить по четырем электробусным маршрутам. Одновременно с этим на предприятии будет оборудована 31 зарядная станция.

- Все эти электробусы будут с ночной зарядкой, поэтому на самом маршруте следования быстрых зарядок не будет, - рассказал Артем Бафанов. – Благодаря запуску электробусов нам удастся увеличить маршрутную сеть в нагорной части города до 42%. А это 63,5 километров. Благодаря этому мы сможем дотянуться и до Новинок, и до микрорайона «Кузнечиха».

Еще 51 электробус поступит в депо № 3 Нижнего Новгорода, обслуживающее Автозаводский и Ленинский районы. В отличие от нагорной части, там будут и электробусы с ультрабыстрой зарядкой на маршруте следования. Для этого будет построено 26 зарядных станций.

- Сейчас мы как раз прорабатываем этот вопрос в районе ЖК «Торпедо», - отметил Артем Бафанов. – Благодаря запуску электробусов нам удастся увеличить протяженность

маршрутной сети в Автозаводском районе до 79,1 километра. Это увеличение на 39%.

А вот второе депо, обслуживающее Сормовский район, так и останется троллейбусным. Там будет собран весь парк троллейбусов, у которых не выработан срок службы.

- В общей сложности, там будет работать 60 троллейбусов. Протяженность маршрутной сети останется неизменной – 63 километра. Кроме того, мы планируем восстановить в Сормовском районе движение троллейбусного маршрута № 8.

КСТАТИ

К середине 2024 года в Нижнем Новгороде планируется завершить реконструкцию основных участков трамвайной сети.

- До конца 2023 года мы планируем закончить реконструкцию 6 и 7 трамвайного маршрута, пустить его целиком от Московского вокзала до Сормовского кольца с помощью нового подвижного состава, - рассказал Артем Бафанов. – Также мы начали реконструкцию на проспекте Гагарина – участок в районе Щербинок и до центра планируем завершить в этом году или в начале следующего. Таким образом, до середины 2024 года у нас будут модернизированы основные участки трамвайной сети, где мы как раз и запустим новый подвижной состав, чтобы выводить его уже на новые современные рельсы, а не убивать на старых.