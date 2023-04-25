Группа компаний «Нижегородец» стала официальным дилером EXEED. Фото: Предоставлено рекламодателем

EXEED Центр Нижегородец на Бринского – это новый официальный дилерский центр EXEED в Нижнем Новгороде. В шоуруме автоцентра представлены автомобили EXEED LX, EXEED TXL, EXEED VX в различных комплектациях и полной цветовой гамме, предусмотренной производителем.

В EXEED Центре Нижегородец у Вас есть возможность, не выходя из салона, выбрать и приобрести премиальный автомобиль EXEED, воспользоваться услугами страхования и кредитования. Также, если Вы желаете обменять свой автомобиль на новый, «Нижегородец» предложит Вам программу Trade-in: быструю и качественную оценку Вашего автомобиля и подготовку всех необходимых документов для покупки нового автомобиля EXEED.

Кроме того, в EXEED Центре Нижегородец реализовано качественное сервисное обслуживание с использованием оригинальных запасных частей. Современные технологии ремонта и специальное оборудование, обученные мастера, а также высокие стандарты качества и обслуживания – все это про сервисный центр EXEED.

Общая площадь нового автоцентра составляет 3 644 кв.м. Он включает демонстрационный зал на 660 кв.м и станцию техобслуживания на 604 кв.м. На сервисе оборудованы 14 постов, а также две зоны интерактивной приемки суммарной площадью 108 кв.м. Помимо этого, здание автоцентра располагает участком установки дополнительного оборудования (260 кв.м) и мойкой (150 кв.м). Подземному паркингу отведено 2 500 кв.м, клиентской парковке – 960 кв.м. В салоне работают более 100 сотрудников.

Примечание: на данный момент в портфеле автомобильного холдинга «Нижегородец» 18 мировых брендов. Дилерские центры компании успешно работают в 9 городах России. «Нижегородец» - это 30 лет опыта работы – официальный дилер и надежный партнер.

Будем рады видеть Вас в новом EXEED Центре Нижегородец на Бринского.

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, 28

Телефон: 8 (831) 275 99 11

Сайт. https://nnmotors-exeed.ru

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