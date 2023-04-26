Проверка слуха: Десятки изуродованных трупов кошек нашли на улице в Нижнем Новгороде

Полиция проводит проверку. Фото: Зоопатруль Н.Н (https://vk.com/public212347388).

Жуткие новости накануне облетели все нижегородские паблики – десятки мёртвых кошек нашли на двух улицах Канавинского района Нижнего Новгорода. Одними из первых пугающие находки обнаружили местные жители, которые рано поутру вышли выгуливать своих домашних питомцев во двор. По словам очевидцев, бедные кошки были убиты зверски: их тела были неестественно перекручены, какие-то лежали в слюнях и выглядели, будто их потрепали собаки. Другие якобы были удушены проволокой, на туловищах животных были огромные дыры. Горожане тут же забили тревогу – в их местности завёлся душегуб и живодёр, которого необходимо немедленно найти.

Пустырь. Фото: Евгения ЖЕНЕЦКАЯ

«Комсомолка» решила не оставаться в стороне от такого громкого дела и решила провести собственное расследование. Мы отправились на предполагаемое место убийства уличных кошек и тех, которые были на самовыгуле. Добравшись до ТЦ «Шайба», мы углубились в спальный район и проследовали прямиком к Смоленской церкви. От храма мы повернули налево и прошли мимо школы, пересекли небольшой пустырь и добрались до дома №28 на улице Генерала Зимина. Со слов местных, именно здесь был найден один из трупов зверски убитых кошек.

– Извините, а вы что-нибудь знаете о ситуации с убийством кошек в вашем районе? – интересуюсь я у молодой мамочки.

– Знаю не больше вашего, услышала об этом из соцсетей, – отвечает нижегородка и пожимает плечами.

Детская площадка. Фото: Евгения ЖЕНЕЦКАЯ

После этого я обхожу дом вокруг и вновь осматриваюсь. Ничего примечательно не наблюдается: жилые дома, припаркованные автомобили, детская площадка, проржавевший гараж и вновь пустырь. Возле одного из подъездов убираются дворники. Подхожу к ним и интересуюсь, что они знают.

– Мы не видели ничего. У нас здесь всё чисто, – на ломанном русском отвечают мне.

Я вновь ретируюсь и иду вглубь дворов. Котов на улице я практически не наблюдаю, да и тот, который попался мне на глаза, тут же юркнул куда подальше. Дохожу до места, где стоит новенький детский сад, возле забора которого также были обнаружены растерзанные трупы животных. Здесь ожидаемо пусто, никаких следов происшествия. Ничего.

Один труп кошки нашли прямо у детского садика. Фото: Евгения ЖЕНЕЦКАЯ

Закончив осмотр местности, я уже почти покидаю двор, но вдруг решаю заговорить со старушкой. Вдруг, она что-то видела или знает.

– Изверги такое могли только сделать. Эти кошки никому не мешали, а тут раз и перебили их всех. Многие жители бездомных котов подкармливали, они у нас тут в подвалах живут, греются. За что спрашивается их убивать? Точно какой-то ненормальный приложил к этому руку. Надеюсь, его найдут и накажут, безобразие полное, – ругается Нина Васильевна. – Полиция приезжала, фиксировали тут всё. Вы к ним обратитесь.

В полиции, кстати, о случившемся действительно знают. Одна из местных жительниц 24 апреля написала заявление о том, что она обнаружила на одной из улиц Канавинского района трупы животных.

– По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во дворе. Фото: Евгения ЖЕНЕЦКАЯ

Чтобы выяснить немного больше о массовом убийстве кошек, мы обратились к зоозащитниками, которые были на месте происшествия вместе с полицией и просматривали записи с ближайших камер видеонаблюдения.

– Мёртвых кошек было найдено далеко не десять штук, а намного меньше. На улице Сергея Акимова трупов не было, это фейк. Изуродованные кошки были найдены только на улице Генерала Зимина, – рассказала «Комсомолке» зоозащитница Лара Саплина. – Камеры я просмотрела. Это сделал не живодёр. Не человек. На видео людей не было. Больше я сказать вам ничего не могу. Без комментариев.

Некоторые подписчики группы «Зоопатруль в Нижнем Новгороде» предположили, что кошек задрали бездомные собаки. Якобы это был случай «незавершённого хищничества», когда стая не съедает свою жертву, а загоняет ради забавы, разрывая и бросая умирать от ран. Однако подтверждения тому, что кошек могли убить собаки, нет.

– Это не тот случай, когда собаки драли. Я уверена, что это уже последующее событие после живодерни, – написала пользовательница Алина Босс.