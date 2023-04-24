Облил обоих горящим бензином: Заживо сжечь своих соседей-пенсионеров решил пьяный житель Балахны из-за шумного ремонта

Житель Балахны облил бензином и поджег своих соседей-пенсионеров из-за шумного ремонта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в Балахне Нижегородской области – здесь пьяный сосед решил заживо сжечь своих соседей-пенсионеров. Он облил семейную чету бензином и поджег. Только чудом им удалось выжить. Сейчас за их жизни борются врачи.

- По версии следствия, поздно вечером 23 апреля пьяный 56-летний мужчина зашел к себе в гараж, наполнил пластиковую бутылку бензином и зажег его. Этой горящей жидкостью он облил своих соседей – 67-летнюю семейную пару. К счастью, они смогли быстро потушить на себе пламя. Тем не менее, оба получили серьезные ожоги.

Сейчас пенсионеры доставлены в больницу с сильными термическими ожогами. Пострадавшая женщина находится в реанимационном отделении.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом», - рассказали следователи. – Как выяснилось, в тот день пенсионеры проводили строительные работы на своем участке, связанные с резкой шифера с помощью шлифовальной машины. А нападавший был недоволен шумом от работ. Сейчас он уже задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.