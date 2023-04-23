Северное сияние наблюдали жители Нижнего Новгорода вечером 23 апреля. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

В Нижнем Новгороде и в Нижегородской области вечером 23 апреля многие горожане наблюдали северное сияние. Для наших широт это редчайшее явление, которое большинство нижегородцев прежде не видели. Показываем лучшие фото северного сияния в Нижнем Новгороде.

Сообщения о необычных всполохах, украсивших небо, тали поступать около десяти часов вечера. Необычное явление наблюдали в самом Нижнем Новгороде, Заволжье, Сокольском и других районах области. Нижегородцы тут же принялись делиться снимками в социальных сетях и обсуждать увиденное.

Для Нижнего Новгорода это редчайшее явление. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

- Ошеломляющее зрелище! Надо быстро идти посмотреть! – сразу же заявила нижегородка с ником Стася Мяу.

- Вообще такое всегда перед вторжением пришельцев было, во многих фильмах. Ждём?) – поинтересовался Goust.

Стоит отметить, что северное сияние этим вечером наблюдали не только в Нижегородской области. Сообщения также приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Вологды, Твери и других городов.

Вот так северное сияние выглядит в Заволжье. ФОТО: prichal

Зачастую появление северного сияния на наших территориях объясняется сильнейшими солнечными вспышками. Нынешний вечер не стал исключением. Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что вечером 23 апреля начнется магнитная буря, которая продлится до середины понедельника.