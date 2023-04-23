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Происшествия23 апреля 2023 12:47

Отдал все накопления и набрал кредитов: Житель Нижнего Новгорода перевел мошенникам почти 14 миллионов рублей

Житель Нижнего Новгорода перевел мошенникам 13,7 миллионов рублей
Елизавета КОПЫЛОВА
Житель Нижнего Новгорода перевел мошенникам почти 14 миллионов рублей

Житель Нижнего Новгорода перевел мошенникам почти 14 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередной случай крупного мошенничества в Нижнем Новгороде – здесь 58-летний мужчина отдал мошенникам почти 14 миллионов рублей. Они выманили у него все его накопления и уговорили набрать кредитов. При этом действовали они по старой мошеннической схеме.

- Неизвестные позвонили 58-летнему мужчине и представились сотрудниками службы безопасности банка. Мошенники действовали по проверенной схеме – сказали о сомнительных операциях на банковском счету и предложили вывести средства в безопасное место, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Более того, мужчина взял четыре кредита на сумму более восьми миллионов рублей и также перевел все деньги мошенникам. Также нижегородец, следуя рекомендациям аферистов, обналичил все свои личные накопления.

Злоумышленники заверили нижегородца, что деньги можно спасти переводом на безопасную ячейку. Он воспользовался советом и совершил транзакции в банкомате на сумму более 13 миллионов рублей.

- Житель Нижнего Новгорода сообщил о действиях мошенников в отдел полиции № 5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду. Теперь в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску преступников, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

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