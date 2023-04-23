Отдал все накопления и набрал кредитов: Житель Нижнего Новгорода перевел мошенникам почти 14 миллионов рублей

Житель Нижнего Новгорода перевел мошенникам почти 14 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередной случай крупного мошенничества в Нижнем Новгороде – здесь 58-летний мужчина отдал мошенникам почти 14 миллионов рублей. Они выманили у него все его накопления и уговорили набрать кредитов. При этом действовали они по старой мошеннической схеме.

- Неизвестные позвонили 58-летнему мужчине и представились сотрудниками службы безопасности банка. Мошенники действовали по проверенной схеме – сказали о сомнительных операциях на банковском счету и предложили вывести средства в безопасное место, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Более того, мужчина взял четыре кредита на сумму более восьми миллионов рублей и также перевел все деньги мошенникам. Также нижегородец, следуя рекомендациям аферистов, обналичил все свои личные накопления.

Злоумышленники заверили нижегородца, что деньги можно спасти переводом на безопасную ячейку. Он воспользовался советом и совершил транзакции в банкомате на сумму более 13 миллионов рублей.

- Житель Нижнего Новгорода сообщил о действиях мошенников в отдел полиции № 5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду. Теперь в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску преступников, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.