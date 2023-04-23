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Происшествия23 апреля 2023 12:07

Столкнул с велосипеда и ударил по лицу: Нижегородец избил подростка-курьера прямо на дороге

Водитель избил подростка-курьера на дороге в Нижнем Новгороде
Елизавета КОПЫЛОВА
Столкнул с велосипеда и ударил по лицу: Нижегородец избил подростка-курьера прямо на дороге

Столкнул с велосипеда и ударил по лицу: Нижегородец избил подростка-курьера прямо на дороге

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жуткая история произошла 22 апреля в Сормовском районе Нижнего Новгороде – здесь водитель автомобиля избил подростка-курьера, обогнавшего его на своем велосипеде. Первыми об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, поделившись записью разговора с нападавшим.

- *** ты едешь на своем велосипеде? Ты видишь, дети маленькие едут! Я тебе сейчас еще раз *** за твое ***, - кричит водитель в аудиозаписи, опубликованной в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как сообщается, инцидент произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Подросток, который работал курьером, объезжал машину на велосипеде, а владельцу автомобиля не понравилось, как он проехал. Водитель набросился на курьера – столкнул его с велосипеда, в результате парень ударился головой об автомобиль, а затем мужчина ударил по лицу.

Судя по опубликованным снимкам, у парня разбито все лицо. Фото: группа во "Вконакте" «Нижний Новгород. Без цензуры».

Судя по опубликованным снимкам, у парня разбито все лицо. Фото: группа во "Вконакте" «Нижний Новгород. Без цензуры».

Курьер не растерялся и сразу вызвал сотрудников полиции, но нападавшему мужчине это не понравилось. Он стал оскорблять подростка, а позже просто скрылся в подъезде. Судя по опубликованным снимкам, у парня разбито все лицо. Известно, что он получил перелом носа. В причинах происшествия теперь предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов.

ЧППроисшествия: ЧП