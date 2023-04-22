Съемки нового фильма с Никитой Ефремовым пройдут в старинной усадьбе под Нижним Новгородом. Фото: сообщество "Костянский сдк" во "ВКонтакте"

Съемки нового фильма под названием «Бывший учитель» с участием Никиты Ефремова будут проходить в старинной усадьбе в Шатковском районе. Об этом сообщается на официальной странице сельского дома культуры деревни Костянка, где и запланирован съемочный процесс.

Как известно, новый фильм будут снимать в деревне Костянка и городе Арзамасе. Для съемок в деревне начался ремонт бывшего здания больницы – усадьбы помещика Котлубицкого. В нулевых здесь была сельская амбулатория, а потом больница переехала в здание напротив, в результате усадьба стала заброшенной.

Съемки запланированы в двух локациях. Фото: сообщество "Костянский сдк" во "ВКонтакте"

-Фильм снимать будут про учителя. Отображают быт дома бабушки главного героя, - сообщают в сельском доме культуры.

Помимо ремонтных работ здесь изготавливают декорации, а также проводятся отделочные работы.

Сам усадебный дом был построен в 19 веке и принадлежал ранее генералу-адъютанту Павлу I, но несмотря на свою историческую ценность, усадьба не стала объектом культурного наследия. Нижегородцы надеются, что съемки фильма привлекут внимание властей к этому зданию.

Съемки нового фильма с Никитой Ефремовым пройдут в старинной усадьбе под Нижним Новгородом. Фото: сообщество "Костянский сдк" во "ВКонтакте"

Режиссёром фильма выступит Карен Оганесян. Сам съемочный процесс стартует в майские праздники.