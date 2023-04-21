Группа Uma2rman презентовала песню «Коромыслова башня» о Нижнем Новгороде

Братья Кристовские в Нижегородском кремле, где находится Коромыслова башня. Фото: страница Uma2rman в соцсети

Популярная рок-группа группа Uma2rman 20 апреля презентовала новую песню «Коромыслова башня», посвященную Нижнему Новгороду – родному городу Сергея и Владимира Кристовских.

- Наша новая песня «Коромыслова башня» на всех музыкальных площадках страны. Слушайте и пишите, как она вам, - поделились музыканты на своей странице в соцсети. Также они выложили фотографию с кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде, где и находится эта самая Коромыслова башня.

Сюжет песни пересказывает старинную нижегородскую легенду о юной деве, убитой врагами у подножия холма на берегу реки Почайны. С первых же аккордов музыка и слова погружают слушателя в атмосферу средневековья:

«По воду по воду шла спозаранку

Светлоокая с длинной косой,

Простое платье, душа наизнанку, -

Эх, хорошо по травке босой!

Блестят ведра на коромысле,

Песня распевная на устах.

Поет и не чает, что враг не скучает –

Притаился, как волк в кустах».

Легенда повествует о событиях 16 века, когда ранним утром девушка по имени Алена пошла на реку за водой, но тут на нее напали враги – разведывательный отряд татар, которые хотели взять город. Увидев воинов, девица приняла неравный бой с ними и забила 10 человек, прежде чем была повержена.

- Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки: «Город не взять. Если девки такие там, то какие там мужики?!» - поется в новой песне Uma2rman.

Считается, что в честь этого исторического события одна из башен Нижегородского кремля была названа Коромысловой, около нее даже установлен невзрачный серый камень в память о самоотверженной нижегородке.

Поклонники группы, в том числе и нижегородцы, уже успели оценить композицию.

«Песня просто огонь», «С первых нот запала в душу», «Слушаю ее целый день», - такие комментарии интернет-пользователи оставляют на странице музыкантов.

Сергей и Владимир Кристовские родились и выросли в Нижнем Новгороде, их родители по-прежнему живут здесь. Братья нередко наведываются и зачастую проводят отпуска вместе с семьей в родном городе, а также исполняют свои песни на городских мероприятиях. Несколько лет назад Кристовские написали автобиографичную песню «Любимый город», где рассказывают о своем детстве в Нижнем Новгороде и признаются в любви к своей малой родине.