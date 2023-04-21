«Есть пробитие, можно праздновать»: В Арзамасе подростки избили ногами пьяного мужчину

В Арзамасе подростки избили пьяного мужчину. ФОТО: Весь Арзамас

Жуткая история произошла на днях в Арзамасе Нижегородской области – здесь подростки избили ногами лежащего на земле пьяного мужчину. Особенно отличилась одна юная местная жительница – она била мужчину ногами по голове, по шее, по груди. Скорчившийся на земле мужчина пытался защитить голову рукой, но безрезультатно. Все это снимали на телефон остальные подростки. Вскоре видео появилось в местных пабликах.

- О май год, есть пробитие, можно праздновать, - восхищенно кричит на видео в группе «Весь Арзамас» один из подростков на заднем плане. Судя по голосу, самый юный участник инцидента.

- За что, ***? Что он тебе сделал? – интересуются другие, перемежая речь матом.

- Ой, это больно ***, *** - вторят им другие.

Что стало причиной нападения, неизвестно. ФОТО: Весь Арзамас.

Что послужило поводом для избиения, пока неизвестно. Сама нападавшая девочка друзьям так и не ответила. Лишь когда на шум прибежали другие взрослые, подростки оставили мужчину в покое. С трудом поднявшись на ноги и пошатываясь, он побрел в сторону домов.

Едва ли бы кто-то узнал об этом инциденте, если бы подростки сами не выложили видео в социальные сети, откуда оно и перекочевало в местные паблики. Сейчас видео со страницы подростков уже удалено, а сами страницы закрыты.

Грозит ли подросткам какое-то наказание и что стало причиной конфликта, теперь предстоит разбираться правоохранительным органам. «Комсомольска правда» в Нижнем Новгороде» уже отправила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области.