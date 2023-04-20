319 случаев присасывания клещей зафиксировано в Нижегородской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижегородской области с начала весны зарегистрировано уже 319 случаев присасывания клещей, 235 из них были исследованы в лабораториях. Согласно проведенным анализам, было выявлено 22 клеща с боррелиозом и один клещ с энцефалитом.

На данный момент случаи нападения клещей зафиксированы в 34 районах области и в шести районах Нижнего Новгорода. Больше всего присасываний выявлено в Борском районе (25 случаев), Городецком районе (23 случая), Семеновском районе (13 случаев) и Краснобаковском районе (13 случаев). В Нижнем Новгороде наибольшее число нападений выявлено в Автозаводском районе – 34 случая.

По словам специалистов, чаще всего клещи подстегают нижегородцев на территории сел и деревень. Именно там произошло 40% всех случаев присасывания. Еще 18% случаев произошло на территории садово-огородных участков, 8% случаев – на придомовых территориях.

В настоящее время зарегистрировано шесть случаев заражения клещевым боррелиозом – среди них пять мужчин и одна женщина. Все случаи присасывания, вызвавшие заражения, произошли еще в октябре-ноябре прошлого года. Никто из них в больницу не обращался, поэтому исследования клещей не проводились.

- На этой неделе зафиксирован случай клещевого боррелиоза у двухлетнего ребенка, - рассказали специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. – Несмотря на то, что малыш живет в Сормовском районе, само заражение произошло в Воскресенском районе. Его диагноз уже подтвержден лабораторно.

По данным на 20 апреля, прививки от клещевого энцефалита в Нижегородской области сделали уже 2 723 человека, среди них 130 детей. Это почти 59% от всего запланированного количества прививок.

Одновременно с этим в регионе продолжается акарицидная обработка парков. По сравнению с прошлым годом, объем обработанных территорий вырос на 11,4%. В общей сложности, в Нижегородской области будет обработано 3863,202 га.

КОНКРЕТНО

Где проводят исследования клещей в Нижегородской области?

-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по адресам:

- г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора) с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, в пятницу с 9.00 до 13.00; т. 433-54-42, 89038480430 перерыв на обед с 12-12.30 в праздничные и выходные дни с 9.00 до 12.00;

- г. Нижний Новгород, Кулибина, д. 11д, с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 (рабочие дни)

- г. Шахунья, ул. Революционная, 32, с 9-00 до 16-00 в рабочие дни; т. 8(831)5227320