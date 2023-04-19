«Напал на 8-летнюю девочку»: «Печерского маньяка», насиловавшего детей в лифтах, задержали в Нижнем Новгороде

«Печерского маньяка» задержали в Нижнем Новгороде после нападения на 8-летнюю девочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде в очередной раз задержали педофила-рецидивиста Александра Серова. Лишь недавно он вышел на свободу и вот уже снова напал на 8-летнего ребенка. На этот раз преступление было совершено в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, впервые об Александре Серове заговорили в середине 90-х годов. Тогда за серию изнасилований девочек, разбои и угрозы убийством он был осужден на 15 лет тюрьмы. Однако уже спустя 10 лет вышел на свободу. И сразу принялся за старое. Тогда в течение трех месяцев – с августа по октябрь 2004 года - он совершил сразу несколько нападений на детей. Все это время Нижний Новгород жил в страхе.

Мужчина возле школ выслеживал девочек-подростков, заходил с ними в лифт и под угрозой ножа насиловал. В общей сложности, тогда жертвами маньяка стали семь девочек, большинство из которых проживали в Верхних Печерах. За это педофила и окрестили «Печерским маньяком».

Тогда Александра Серова задержали совершенно случайно – он попался в Дзержинске на мелком хулиганстве. Зная о его криминальном прошлом, полицейские решили проверить его причастность к другим преступлениям. Тогда-то и выяснилось, что именно он совершает нападения на детей – все пострадавшие девочки опознали в нем своего обидчика. Отпираться тот не стал и написал сразу восемь чистосердечных признаний. По всей вероятности, одна из девочек просто не стала обращаться в правоохранительные органы.

- 1 марта 2005 года Нижегородский областной суд приговорил педофила Александра Серова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщает телеграм-канал «Опер пишет». – Совсем недавно он вышел на свободу. И вот уже снова задержан за нападение на ребенка.

Известно, что в былые времена маньяк работал грузчиком. Ни семьи, ни детей у него нет. Перерывы между отсидками у него зачастую не превышают нескольких месяцев. В настоящее время информацию о его задержании подтвердили и в Следственном комитете.

- Днем 18 апреля 49-летний мужчина проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе, где совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Мать девочки пресекла его противоправные действия, но задержать не смогла. Мужчина успел скрыться с места преступления. Задержан он был в ночь на 19 апреля. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Сейчас в отношении педофила возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет». Расследование этого преступления продолжается.