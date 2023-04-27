Кастинг луж и пропавший режиссёрский стул: Раскрыты подробности съемок комедийного сериала «На дне» в Нижнем Новгороде

Съемки проходили в 2022 году. Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Предпоказ комединого сериала «На дне» (18+), снятого в Нижнем Новгороде, состоялся в культурном центре «Рекорд» 25 апреля. На премьере присутствовали актеры, съемочная команда и приглашенные гости. Мероприятие не обошлось без красной ковровой дорожки, просмотра первых двух серий и, конечно же, раскрытия некоторых тайн съемочного процесса.

Над сериалом работали нижегородские ребята

Режиссёром и шоураннером сериала «На дне» выступил Борис Казанцев. Сам он родом из республики Мордовия, но живёт в Нижнем Новгороде и именно здесь начал делать свои первые шаги по карьерной лестнице.

– С момента рождения концепции сериала и до его премьеры прошло где-то три года. Всё это время мы вынашивали этот проект и в итоге дотолкали его до сегодняшнего дня. Ура! – поделился своими эмоциями на премьере Борис Казанцев. – Началось всё в августе 2019 года и идея вообще была другая. К 800-летию Нижнего Новгорода устраивали программу, согласно которой можно было подать свой проект в администрацию и получить финансирование на его реализацию. Тогда мы придумали идею с сериалом, но чёткого плана у нас не было. Естественно, что денег мы не получили. Вы только представьте, что к вам приходит некий Борис и просит выделить 20 миллионов, чтобы снять комедийный сериал про Нижний, смешно же.

Режиссёр Борис Казанцев. Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

После этого режиссёр продолжил работу над своей идеей и в результате смог получить 2,4 миллиона рублей от «Центра 800» на съемки пилотной серии. Дальше, по словам Бориса Казанцева, произошло чудо – его жена, проходившая сценарные курсы, показала пилот своему преподавателю Алексею Сашину, креативному продюсеру платформы PREMIER. Идея сериала пришлась по нраву москвичам и те решили финансировать полномасштабные съемки.

Пилот разительно отличался от итогового материала

– Пилот сильно отличался от итогового результата. Изначально у нас была проблема кинутых дольщиков, которые заселились в деревянный дом на территории замороженной стройки. Люди таким способом решили повлиять на застройщика, мешая его снести, – вспоминает Борис Казанцев. – Пилот было тяжело смотреть, мы выбрали слишком сложную концепцию, поэтому стали её упрощать.

Как итог, теперь в центре сюжета сериала «На дне» находится 28-летний Стёпа (Даниил Тябин), недавно вышедший из тюрьмы по УДО. Он мечтает стать элитным сантехником в Москве, но у судьбы другие планы. Получив в наследство старую комнату бабушки (Татьяна Орлова) в Нижним Новгороде, Стёпа стал наследником и темного прошлого своей родственницы: она оказалась кладмэном полицейского (Тимофей Трибунцев). Теперь Стёпа должен вернуть долг бабушки – 2,5 миллиона рублей, иначе его снова отправится в тюрьму, но уже на десять лет. Кроме того, деревянный дом, где проживают герои, намерен снести для строительства очередного ТЦ жулик-застройщик (Олег Шапков).

Главное действие сериала разворачивается в доме №38 на улице Короленко. Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

– У нас главный герой будет учиться ответственности не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих, хоть он и всегда готов сбежать, – рассказал Борис Казанцев. – Он будет стоять перед выбором и должен будет научиться любить кого-то кроме себя.

Стоит отметить, что главное действие сериала разворачивается в доме №38 на улице Короленко в квартале церкви Трех Святителей. Из деревянного дома специально для съемок вывезли и разобрали кучу различного хлама. Дом очистили, после чего команда с нуля создавала комнаты и декорации.

Одного актёра пришлось измазать в грязи. Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Измазали одного актёра грязью, второго заставили купаться в луже

Съемки в Нижнем Новгороде запомнились всем актёрам по-своему. Например, нижегородский актёр Даниил Тябин сказал, что самыми ненавистными сценами в сериале для него стали съемки с грязью. В первой серии его персонаж выходит из тюрьмы без денег и, чтобы добраться до дома, обмазывается грязью из лужи. В таком виде он пугает таксиста тем, что вырыл подкоп и готов наброситься, если его не увезут.

– У нас два человека в сценах взаимодействуют с лужами. Первый – Даня, а второй – Вася Бабаев. В первом случае мы сами создавали лужу определенного состава, чтобы человек не мазал лицо непонятно чем, а вот Вася купался в реальной луже. Я для этого провел кастинг луж, – шутит режиссер. – Мы знали, что будем снимать около дома. Вышли на улицу, осмотрели четыре лужи и выбрали одну. И хотя этот момент в сериале занял всего 3 секунды, снимали его несколько смен.

Василий Бабаев в луже. Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

На момент съемок на улице было +13 градусов, вода в луже была холодной, поэтому в неё даже подливали кипяток.

– Мы Васе дали задачу: «Просто кайфуй», так он и сделал, – добавил Борис Казанцев.

Другие актёры тоже сталкивались со многими забавными вещами. Например, актриса Мария Елсукова была удивлена тому, что съемки проходили весной-летом 2022 года, но на улице было довольно холодно, а в один из дней даже шёл снег!

Срыв съемок из-за смеха и бомжи, утащившие режиссёрский стул

Режиссёр также рассказал, что съемка одной из сцен практически оказалась на грани срыва, а всё потому, что полицейский, которого играет Тимофей Трибунцев и Даниил Тябин в роли Степана не переставали смеяться.

– Есть сцена, где персонаж Тимофея Трибунцева дает лизнуть мороженое Стёпе и тот его неловко лижет. Эта сцена давалась тяжело, так как Тимофею Трибунцеву было сильно смешно, актёр постоянно раскалывался и смеялся, – вспомнил Борис Казанцев. – Мы сняли несколько дублей, но никак, а нам уже надо было ехать на другую локацию. Актёры пытались сдержаться, но в кадре крупные планы и всё было заметно, я действительно был на нервах из-за этого, но в итоге у нас всё получилось.

Нижегородцы с лёгкостью узнают родные места. Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Ещё один забавный случай произошёл в первые дни съемочного процесса – пропал режиссерский стул. Нашли его недалеко от съемочной площадки только спустя 3-4 месяца. Как оказалось, всё это время на нём сидели бомжи, поэтому на премьере сериала команда решила подарить режиссёру новый стул. Ну, а чтобы его никто не утащил, к нему прикрепили наручники.

Получит ли сериал «На дне» продолжение?

О дальнейшей судьбе сериала пока ничего неизвестно. Будет ли второй сезон, покажет только время.

– Я думаю, все будет зависеть от рейтингов, от цифр: сколько людей посмотрят сериал на платформе, – пояснил Борис Казанцев.

Кстати, уже сегодня, 27 апреля, первые две серии будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре.

– Очень радостно, что в Нижнем Новгороде что-то происходит. Я категорически против того, что всё самое лучшее в Москве. Пора уже делиться, – подытожил на премьере нижегородский актер Олег Шапков.