Зарезал жену на глазах у ребенка: стали известны шокирующие подробности семейной драмы в Заволжье

Погибшую женщину похоронят в Заволжье 20 апреля. Фото: "Мой Нижний Новгород".

В начале этой недели в городе Заволжье Нижегородской области произошла страшная трагедия — муж зарезал жену на глазах у своего 7-летнего сына. Случай вызвал бурный общественный резонанс, ведь погибшая женщина и ее дети оказались никому не нужны. Средства на похороны собирали родители одноклассников одного из ее сыновей. Самих мальчиков никто не стал забирать - они оказались в больнице и теперь могут попасть в детский дом. Подробности этой чудовищной истории рассказала «КП- Нижний Новгород» знакомая семьи Анна.*

Убил одним ударом

По словам собеседницы, все происходило днем 17 апреля в квартире одного из домов по улице Грунина. По неизвестным причинам местный житель схватился за нож и воткнул его в грудь своей жене. Женщина успела набрать номер экстренных служб. Вскоре пострадавшая скончалась.

- Какое-то время она еще была жива и успела вызвать скорую. В морге нам сказали, удар был напрямую в сердце. Даже на футболке почти крови не было, все было внутри, - поделилась подробностями собеседница.

На момент происшествия в квартире находились двое сыновей супругов. 6-летний мальчик спал в своей комнате, а его 7-летний брат обедал на кухне после школы. Обоих забрали в детское отделение больницы в Заволжье.

Одежда и личные вещи мальчиков остались в квартире, поэтому родители одноклассников старшего решили о них позаботиться — привезли одежду, средства гигиены и многое другое, попытались оказать поддержку.

- Они разговаривали, но не затрагивали тему про маму. В какой-то момент родители начали говорить: «Не переживай, все будет хорошо». Он коротко ответил: Я все знаю, я все видел», - добавила Анна.*

Почему это произошло — никто ответа дать не может. Дочь Анны* ходила в садик в одну группу с сыном погибшей. По словам женщины, семья выглядела благополучной и вполне адекватной.

- Семья была вроде нормальная, продолжила она, - никогда никаких скандалов не замечали, но буквально месяц назад их папа будто стал другим. Или контузия, или что. Может быть, пил. Хотя накануне убийства, как воспитатели из детского сада сказали, он в обед забрал младшего ребенка из садика. Он был опрятный, побритый и вполне трезвый. Что произошло у них в квартире — мы не можем сказать.

Они никому не нужны

Дети не просто так оказались в больнице. Никаких повреждений у них нет, просто забрать было некому и дальнейшая судьба их неизвестна. Даже похоронами их мамы изначально никто не хотел заниматься. На момент трагедии брат погибшей находился в одной квартире с супругами и все видел своими глазами. После случившегося он запретил родственникам мужа оказывать какую-либо помощь.

- Он сказал, что сначала повезет ее в Белоруссию хоронить, так как оба они родом оттуда. Потом и он отказался от этого всего, - объяснила собеседница.

В день гибели женщины, по словам Анны*, к месту сразу же прибыли сотрудники ритуальной службы, они пытались договориться обо всем с кем-то родственников, но раз за разом получали отказы. Никто, включая родную мать женщины, изначально не хотел заниматься похоронами.

Родители одноклассников мальчика решили помочь и организовали срочный сбор средств. Собирали всей школой и садиком, набрали 40 тысяч рублей. Ритуальное агентство согласилось бесплатно предоставить зал, однако в последний момент вмешались родственники со стороны мужа и выбрали другое ритуальное агентство. Церемония прощания перенесена на 20 апреля, а собранные родителями средства будут переданы в органы опеки, которым предстоит решать судьбу детей погибшей.

ОФИЦИАЛЬНО:

В пресс-службе регионального ГУ МВД отказались от комментариев по поводу случившегося, а в пресс-службе регионального СУ СКР корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили, что информации о случившемся к ним не поступало.

* - имя изменено.