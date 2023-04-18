Веселая коза, калоши и Громозека с планеты Чумароз: ТОП-5 самых необычных памятников Нижнего Новгорода

Названы самые необычные памятники в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических мест. Нижний Новгород со своей 800-летней историей тоже может похвастать огромным количеством памятников. Причем многие из них настолько странные и загадочные, что поражают воображение любого заезжего туриста. «Комсомолка» собрала ТОП-5 самых необычных памятников Нижнего Новгорода.

Калоши

Считается, что примерка этих калош принесет дар щедрости. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Если отправиться на прогулку по старинной улице Рождественской, то среди купеческих особняков и уютных кафе вы обнаружите…калоши. Их называют памятником купеческой жадности. В прежние времена в доме № 8, возле которого стоит памятник, располагалась соляная контора. В 1869 году здесь разразился грандиозный скандал. После очередного паводка из конторы пропало 1,5 тонны соли из государственных запасов. Сначала пропажу списали на наводнение, но потом выяснилось, что соль пропала задолго до разгула стихии. Ее продал начальник соляной конторы дворянин Вердеревский. Дело бы удалось замять, но как раз в ту пору в городе гостил писатель Крестовский, который прославил эту историю на всю страну. В результате сам Веревский попал в ссылку в Сибирь, а его подельнику - сыну купца Блинова – отец подарил «чугунные калоши». По легенде, он сказал уличенному наследнику - носи один раз в год и помни о нашей чести. В наши дни эту историю решили увековечить и установили памятник калошам, которые может примерить каждый желающий. Считается, что это принесет дар щедрости. Поблизости стоит и мешок с солью, ставший причиной скандала.

Веселая коза

Существует несколько легенд, объясняющих происхождение памятника. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Здесь же, в центре Нижнего Новгорода, находится еще один необычный памятник – веселой Козе. Он был установлен в 2005 году на главной пешеходной улице города - Большой Покровской, на Театральной площади. Существует несколько легенд, объясняющих его происхождение. По одной из них в 18 веке губернская власть решила создать собственный герб, отличающийся от традиционного нижегородского оленя. Да вот только художники им попадались сплошные неумехи, и все выходящие из-под их пера олени больше походили на развеселую танцующую козу. Согласно второй легенде, именно коза спасла Нижний Новгород от страшного пожара. Едва почуяв огонь, она набросилась наутек и врезалась в стоящий поблизости набат. Поднявшийся звон перебудил жителей города, и тем самым спас Нижний Новгород от гибели. Ну, а место установки памятники тоже было выбрано не случайно – именно на Театральной площади проводится фестиваль «Веселая коза».

Объявление

Памятник объявлению был установлен в 2003 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Памятник объявлению был установлен в 2003 году на фасаде дома № 4 на улице Пискунова. Инициаторами его создания стала редакция рекламной газеты «Из рук в руки», печатавшей бесплатные объявления.

Памятник имеет форму настоящего газетного объявления. На нем даже есть «отрывные талоны» с номером телефона, кое-какие из которых уже оборваны. А сам текст звучит просто:

- Меняю английское детство (графские развалины, школьная команда по регби, лондонский Музей Детства, стрижка под Элвиса) на детство, проведенное в России (велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая, розочка пирожного в Чите в 1951 году).

В 2020 году этот памятник претендовал даже на звание самого необычного в России. Однако до финала так и не дошел.

Чижик-пыжик

Крохотная птичка примостилась на кованой веточке прямо в стене нижегородского кремля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пожалуй, все россияне знают о знаменитом петербургском Чижике-Пыжике. Однако мало кто знает, что в Нижнем Новгороде у него есть собрат – крохотная птичка примостилась на кованной веточке прямо в стене нижегородского кремля. Он по праву считается самым маленьким памятником в городе. Туристы, так и не попавшие монеткой в питерского Чижика-Пыжика, могут попытать счастье с его приволжским коллегой. Прямо под ним находится табличка с надписью «Холм поэтов», установленная в 1998 году. Тогда там собирались поэты всех мастей, чтобы поделиться своими творениями.

Громозека с планеты Чумароз

Шестиметровый гигант с десятью щупальцами и восемью глазами находится во дворе жилого комплекса «Гагаринские высоты». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Этого очаровашку знают все дети, выросшие на книгах Кира Булычева. Старый друг знаменитой космической путешественницы Алисы Селезневой Громозека с планеты Чумароз поселился на проспекте Гагарина. Ну, а где же еще мог обосноваться этот инопланетянин? Шестиметровый гигант с десятью щупальцами и восемью глазами находится во дворе жилого комплекса «Гагаринские высоты». И за последние годы стал настоящим любимцем и взрослых, и детей. К слову, здесь он чувствует себя вполне комфортно – поблизости размещены лавочки в форме космических кораблей и скафандров, а чуть дальше можно увидеть летающую корову Склисс все из той же книги.