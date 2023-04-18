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Происшествия18 апреля 2023 9:40

Трактор с соломой загорелся на дороге в Чкаловском районе

Есть пострадавший
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Трактор с соломой загорелся на дороге в Чкаловском районе.

Трактор с соломой загорелся на дороге в Чкаловском районе.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Трактор, груженный соломой, загорелся на ходу в Чкаловском районе утром 18 апреля. Инцидент произошел около девяти часов на трассе Нижний Новгород-Иваново-Шопша, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Загорелась телега, прикрепленная к трактору. В ней полыхали рулоны с соломой, - рассказали в ведомстве.

На тушение пожара ушло около часа – с огнем боролись три пожарных расчета. Полностью сгорела солома на площади 10 квадратных метров, а также два колеса телеги. Пострадал один человек – был ли это водитель трактора, не уточняется.

Причиной возгорания стала неисправность систем и механизмов транспортного средства.

ЧППроисшествия: ЧП