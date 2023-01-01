Житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею один миллиард рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Нижнего Новгорода выиграл главный приз в один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото". Об этом сообщает пресс-служба компании «Столото».

Новогодний розыгрыш состоялся 1 января 2023 года. И главный приз один миллиард рублей получил участник из Нижнего Новгорода. Как отметили в компании, это второй в России лотерейный миллиардер.

- Участник из Нижнего Новгорода стал миллиардером! На новогодний тираж он купил конверт с пятью билетами, один из которых выиграл самый главный приз, - отметили организаторы «Столото» в телеграм-канале.

Всего по итогам новогоднего тиража было разыграно более 2,5 миллиардов рублей и выиграно более 8 миллионов билетов. Кроме того, 75 человек из разных регионов выиграли приз в миллион рублей.