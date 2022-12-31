Девятилетний мальчик погиб в страшном ДТП с автобусом в Нижегородской области. Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Девятилетний мальчик погиб при столкновении «ВАЗа» и автобуса ПАЗ в Нижегородской области 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

31 декабря около 13:46 в Краснобаковском районе Нижегородской области водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом ПАЗ.

От сильного удара крыша машины и двери смялись. Задняя часть "ВАЗа" деформировалась. Девятилетний мальчик от полученных травм погиб. Еще два человека пострадали.

Как оказалось, ребёнок не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, сотрудники ГИБДД установили, что на автомобиле была и зимняя, и летняя резина, что запрещено ПДД. Это могло стать причиной заноса машины на заснеженной дороге. При этом отмечается, что водитель автобуса не пострадал.