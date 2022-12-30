Новогодние каникулы-2023 в Простоквашине: афиша мероприятий с датами проведения

Нижегородцы могут весело провести новогодние каникулы в Простоквашине. Фото: АНО "Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области".

Туристический комплекс «Путешествие в Простоквашино», расположенный в Тонкинском районе, будет работать в новогодние праздники. Специально для нижегородских детей и их родителей подготовлена уникальная программа с квестами, играми, мастер-классами. Конечно же, каникулы в Простоквашине не обойдутся без героев полюбившегося мультфильма — кота Матроскина, Шарика, почтальона Печкина и других. Праздничные мероприятия будут проходить 2-3 января и 7-8 января. Активности будут организованы в период с 11:00 до 13:00 и с 13:00 до 15:00 по принципу прохождения станций — одна следует за другой. Публикуем полную программу новогодних каникул в Простоквашине в январе 2023 года.

Квест «Поиск клада»

У юных посетителей будет уникальная возможность побывать в роли кладоискателей и найти сундук с драгоценностями, как это сделали герои мультфильма. Участники квеста погрузятся в захватывающую атмосферу приключений, получат удовольствие от самого процесса поисков и выполнят множество интересных заданий.

Фанты от Печкина у ёлки

У почтальона Печкина сложилось особое представление о том, как надо праздновать Новый год. Игорь Иванович приглашает всех желающих поближе к новогодней елке, чтобы в большой и дружной компании сыграть в новогодние фанты. Хитрый усатый почтальон подготовил более 50 фант на различные темы. Выполняя эти незатейливые задачки можно весело провести время и обзавестись новыми друзьями.

Новогодняя интерактивная театральная постановка

Есть и другие способы весело провести время в Простоквашине. Почтальон Печкин, кот Матроскин и Шарик вместе решили устроить интерактивную постановку, в которой сможет принять участие любой желающий. Все вместе участники действа покажут интересную и запоминающуюся новогоднюю сказку.

Мастер-классы по изготовлению свечей, мыла, магнитов, флексагонов

Свеча, сделанная своими руками, светит ярче, а мыло, сделанное своими руками, пахнет вкуснее. Участники мастер-классов могут убедиться в этом сами, а также изготовить тематические магниты и развивающие игрушки флексагон с изображениями любимых героев. Эти поделки можно оставить себе в качестве сувениров в память об увлекательном путешествии в Простоквашино. Именно поэтому посещение мастер-классов желательно, если не обязательно.

На мастер-классах участникам покажут много интересного. Фото: АНО "Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области".

Семейные игры в фигваме Шарика

Веселые игры и забавы придумал для гостей своего фигвама пес Шарик. Он уже готов поднимать людям настроение и знает множество развлечений, которые придутся всем от мала до велика. Участники смогут весело провести время в семейном кругу и получить порцию позитивных эмоций.

В фигваме Шарика ребят ожидают веселые игры. Фото: АНО "Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области".

Песенный батл в караоке

Помимо прочего участников «Новогодних каникул в Простоквашино» приглашают принять участие в новогоднем караоке батле. У них будет возможность показать свои таланты или просто насладиться веселой атмосферой нового года.

Катание на банане за снегоходом

Каждый любитель активного отдыха на море хоть раз катался на банане, но вот катание на банане по снегу, удовольствие, которое смогут испытать на себе лишь участники новогодней программы.

Лыжная трасса 4 км

Катание на лыжах по широкой трассе, увлекательный способ испытать свою выносливость и насладиться зимними пейзажами. Для милых дам, за прохождение маршрута, герои из Простоквашино подготовили Благодарственные письма и памятные сувениры. Для участия необходимы свои лыжи (в прокате в наличии имеются лыжи 36-38 размера и детские 150 см).

Также в программе дог-трекинг с хаски, фотосессия с ростовыми куклами Шарика и Матроскина, чай с неправильными бутербродами и многое другое.

Электричка в Простоквашино

Туристическая электричка отправляется 6 января в 8:20. За час до отъезда начинается встреча туристов на вокзале, всем участникам выдадут наклейки для прохождения. В поезде участникам подадут завтрак, а затем все дружно вспомнят крылатые выражения из мультфильма.

В 10:30 электричка прибудет в Урень, аниматоры проводят гостей на автобусы до Простоквашина. По прибытии в деревню посетители высадятся на остановке с нарисованными персонажами мультиков. В 11:45 стартует аналогичная развлекательная программа для гостей с поиском клада, театральным представлением, мастер-классами и дегустацией неправильных бутербродов и деревенской каши. Обратно в Нижний Новгород электричка отправляется в 16:30.

Матроскин, Шарик и другие обитатели Простоквашина уже ждут гостей. Фото: АНО "Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области".

Отметим, самостоятельное индивидуальное или групповое участие в программе осуществляется по предварительной записи по телефону +7 (930) 716-77-77. Билеты на электричку можно приобрести на сайте туроператора.