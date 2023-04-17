Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области с 17 апреля

Особый противопожарный режим начал действовать в Нижегородской области с 17 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области с 17 апреля начал действовать особый противопожарный режим. В регионе установилась сухая солнечная погода, которая способствует возникновению природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С сегодняшнего дня особый противопожарный режим установлен в 20 лесничествах, в основном на юге области – в Арзамасском, Вачском, Бутурлинском, Выксунском, Сергачском, Шатковском и других районах.

С 24 апреля особые меры вводятся на территории еще 15 лесничеств: в Борском, Варнавинском, Ветлужском, Городецком, Шахунском, Уренском, Тонкинском и других районах.

В связи с этим сотрудники лесничеств переходят на усиленный режим работы: будет организовано круглосуточное дежурство, усилено патрулирование лесов.

- Все силы и средства пожаротушения приведены в полную готовность, — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Также он напомнил, что за нарушение противопожарного режима может обернуться штрафом от 15 тысяч до 400 тысяч рублей, а в случае повреждения лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем и вовсе предусмотрена уголовная ответственность.

Бди!

Специалисты минлесхоза призывает всех граждан соблюдать правила противопожарной безопасности, оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях, а также об иных нарушениях в лесах по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Телефоны работают круглосуточно.