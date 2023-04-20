Появилось видео смертельного ДТП в Чкаловском районе, где легковушка влетела в грузовик

Погиб один человек. Фото: ГИБДД Нижегородской области.

Видео жуткой аварии в Чкаловском районе, где легковушка влетела в грузовик, появилось в сети. Кадры с места трагедии попали на запись видеорегистратора машины, следующей за грузовым автомобилем.

Столкновение произошло днем 19 апреля на 275 километре трассы «Шопша – Иваново – Нижний Новгород». Около 15:30 иномарка Hyundai ехала со стороны Иванова в Нижний Новгород, затем вдруг выехала на встречку и влетела в грузовик Freightliner.

– 27-летний водитель легковушки скончался на месте ещё до приезда кареты скорой помощи, – сообщили в пресс-службе ГИБДД Нижегородской области.

Момент смертельной аварии опубликовали в телеграм-канале «Главная дорога». Как видно на кадрах, иномарка не шла на обгон, а просто какое-то время двигалась по встречной полосе. Приближающийся грузовой автомобиль на повороте было видно издалека, но водитель легковушки даже не попытался вильнуть или избежать столкновения.