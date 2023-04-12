Новые маршруты и новые суда: Какие изменения ждут речные перевозки в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Считанные недели остаются до старта речных перевозок в Нижнем Новгороде. Уже 25 апреля стартует навигация маломерных судов, а вслед за этим подтянутся и пассажирские рейсы. За последние годы круизные рейсы и экскурсионные маршруты стали одной из визитных карточек Нижнего Новгорода.

- Круизный туризм для нас имеет чрезвычайно важное значение, - отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. - Наши гости могут посетить легендарный Городец, каменную летопись России Макарьевский монастырь, легенду русской авиации город Чкалов, родину Козьмы Минина город Балахну, бывшую вотчину князей Грузинских город Лысково, город металлистов Павлово на Оке и, конечно, красавец Нижний Новгород. Всего в регионе представлено шесть круизных центров, семь круизных операторов и более 40 круизных теплоходов и судов разного формата и класса.

Особое место среди речных перевозок занимают суда на подводных крыльях. В прошлом году суда «Валдай 45Р» работали на 14 маршрутах, всего за время навигации было перевезено свыше 68 тысяч пассажиров.

- Особо хочу отметить открытый в прошлом году маршрут в Юрино, где находится замок Шереметевых. Стоимость билетов включала в себя и экскурсии. Это был самый популярный маршрут сезона - билеты на него раскупались буквально за час. В течение всего лета суда по этому маршруту были загружены на 100%. За время навигации на «Валдае» в Юрино съездили больше 4,5 тысяч человек. Учитывая интерес к такому виду поездок, мы решили разрабатывать и другие подобные маршруты, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году в речных перевозках будут задействованы пять речных судов «Валдай». Они будут обслуживать 16 туристско-экскурсионных маршрутов, в том числе четыре межрегиональных маршрута. В частности, из Нижнего Новгорода можно съездить на экскурсии в Ивановскую область, а также в республики Чувашия и Марий Эл.

Уже сейчас в регионе началась предварительная продажа на экскурсионные маршруты «Валдаев». Планируется, что их навигация стартует 1 мая, однако окончательная дата будет зависеть от паводковой ситуации.

- Навигация начнется с прогулочных рейсов до Шуховской башни и обзорных прогулок, - рассказали в компании «Водолет». - Предварительная продажа билетов открыта на самые распространенные экскурсионные маршруты на летний период. Как правило, непосредственно перед рейсом такие билеты купить уже невозможно. Так, например, на июнь можно приобрести билеты в Городец, Чкаловск и Павлово. На начало июля доступны билеты в Юрино. На регулярные рейсы продажи билетов откроются в конце апреля – начале мая 2023 года.

Одновременно с этим планируется расширять число межрегиональных маршрутов. Для этого уже закуплен первый «Метеор».

- Всего планируем закупить в Нижегородскую область два «Метеора». Это позволит расширить географию нашего «крылатого» флота до Ярославля вверх по Волге и до Казани – вниз, - пояснил губернатор. - «Метеор» с его габаритами – почти 36 метров в длину и 10 метров в ширину, скоростью 65 километров в час и дальностью хода до 700 километров легко преодолеет путь через водохранилища.

«Метеор» был закуплен в лизинг в рамках соглашения между ООО «Водолет» и Государственной транспортной лизинговой компанией, подписанного в ноябре 2022 года. Его стоимость составила 450 миллионов рублей. Первый маршрут будет пущен до Казани уже в этом году.

Однако закупка новых судов и запуск новых маршрутов лишь часть большой работы по развитию речных перевозок в регионе. Еще в 2019 году

на федеральном уровне была одобрена заявка Нижегородской области на создание причальной инфраструктуры и кластера круизного туризма «Ока и Волга». В рамках реализации проекта в 14 круизных центрах региона планируется строительство и реконструкция причальной инфраструктуры, берегоукрепительных сооружений, подъездных путей и парковок, проведение дноуглубительных работ, модернизация круизного и прогулочного флота.

- Благодаря этому проекте в регионе построили круизные теплоходы-колесники «Сура», «Доброходъ» и «Колесовъ», - рассказал Сергей Яковлев. - Они имеют ряд существенных преимуществ благодаря уникальной конструкции и небольшой осадке. С судном данного типа возрождается уникальный маршрут «Московская кругосветка» по Волге и Оке. Это без преувеличения речной аналог «Золотого кольца России».

Значение запуска этого маршрута оценили и представители круизных компаний. Для них это стало началом нового этапа в речных перевозках.

- «Московская кругосветка» - это уникальный маршрут, на котором могут работать только наши суда, - пояснил генеральный директор круизной компании «Гамма» Дмитрий Галкин. – Теплоход выходит из Нижнего Новгорода, поднимается до северного речного вокзала в Москве, проходит до южного речного вокзала через Кремль, парк «Зарядье», парящий мост, затем проходит по Москве-реке и по Оке возвращается в Нижний Новгород. Это открывает большие возможности перед круизными компаниями. Вообще сейчас внутренний туризм переживает свой ренессанс из-за санкций и закрытой Европы. Люди с разными доходами и разными интересами выбирают отдых в России, в том числе круизный отдых.

Такой интерес к внутреннему туризму сказался и на туристическом потенциале самого Нижнего Новгорода. По итогам национального туристического рейтинга за 2022 год, столица Приволжья поднялась с девятого на шестое место. В этом списке наш регион обходит только Москва, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и Московская область. За год регион посетили почти 4 миллиона туристов, которые потратили здесь 16,7 миллиардов рублей.

- Мы хотим большего, хотим, чтобы Нижний был одним из главных центров туризма в России, - уверен заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. - У нас есть слоган, что Нижний Новгород – это 100% настоящая Россия: теплая, красивая, гостеприимная, с глубокой историей, духовная. Это все здесь есть. Русские люди обязаны ехать в Нижний Новгород и изучать свою историю, но мы для этого должны создать условия по гостиницам, по ресторанам. Сейчас фокус постепенно смещается с самого Нижнего Новгорода на муниципалитеты – Городец, Арзамас, Выкса, север области. И сейчас мы развиваем и эти направления.