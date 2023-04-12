Труп был похож на мумию с открытыми глазами: Нижегородец тайком в ночи закопал родную мать в мусорном пакете

Тело было упаковано в мусорные пакеты и покрывала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мрачная до дрожи история произошла в Кулебакском районе Нижегородской области. Ночью в тайне от всех местный житель Валерий закопал тело своей матери-пенсионерки. О смерти женщины нижегородец сообщил правоохранительным органам и медикам, а с родственниками информацией делился неохотно. Дочь и внук покойной, узнав о ее кончине, немедленно приехали к дому мужчины и потребовали показать им тело. Сын пенсионерки ответил, что никакого тела в доме нет, женщина покоится на местном кладбище. Прибыв к месту семейного захоронения, они не обнаружили и намека на могилу. Пришлось вызывать специалистов, которые помогли найти захоронение.

- Могила была убрана как к Пасхе, здесь ровный был настил, никаких бугорочков, ни креста. Мой брат все скрыл. Ритуальные услуги приехали и сказали: «Мы узнаем, вскопано или нет». Они перевернули лопату черенком вниз, и он ушел под землю. Они сказали: «Да, вскопано». Так мы узнали, что здесь была выкопана могила, - рассказала «Кстати» дочь покойной Елена Бузлаева.

С согласия родственников, могильщики начали копать. Постепенно стали показываться фрагменты то ли ткани, то ли клеенки. Родственники узнали в находках домашние одеяла и мусорные пакеты. Раскопки продолжались и вскоре предметы обрели свою форму.

Увиденное повергло присутствующих в шок и чуть не лишило дара речи. Пенсионерка была завернута в одеяла, на голове и ногах было по мусорному пакету. Ни гроба, ни ритуальных принадлежностей вроде савана не было. Более того, тело было положено не так, как надо.

- Мне до сих пор, если честно, плохо после этой вот ситуации, - признался внук умершей Дмитрий Суслов, - я до сих пор нахожусь в большом шоке. Когда ее достали с открытыми глазами, открытой челюстью, она выглядела, как мумия. Как будто она чего-то испугалась. Мне стало так плохо. Я думаю это какое-то наказание должно быть — так ее похоронить. Голую ее достали, абсолютно голую! Только кофточка была и носки.

Дочь и внук сделали все, как полагается — положили женщину в гроб и пригласили батюшку, который провел отпевание. После этого пенсионерку похоронили в соответствии с православной традицией.

- Мне кажется, так животных не хоронят, не говоря уже о человеке и при том о маме, - возмутилась Елена.

Сын женщины никак не объясняет произошедшее и отказывается от комментариев, дескать крест на шее есть, о смерти полиция знает, что еще надо?! Между тем, соседи и родственники считают, что причины такого поступка кроются в нехватке денег или даже желании скрыть истинные причины смерти, ведь вскрытие не проводилось. В последние годы пенсионерка жила у Валерия, который еле-еле сводил концы с концами. Дом пенсионерки давно продан.

- Я думаю, он ее не кормил, но это только мое предположение. Сама она не могла кушать приготовить. Одна кожа да кости, человек высох. Летом мы забирали ее на два месяца к себе домой, потому что она оказалась в лесу. Меня нашла соцработница и попросила ее либо куда-то пристроить, либо забрать. Мы забрали ее, выходили, она попросилась обратно, - объясняет Елена.

Между тем, в местном Саваслейском сельсовете о проблемах мужчины даже не слышали. Знают, что женщину забирали на лето в Кулебаки, что сын отказался от соцработника. Что происходило в доме — известно было только им двоим.

- Не приходил он в администрацию. Ничего не говорил по поводу того, нужна ли ему какая-то помощь, - прокомментировала глава МСУ Саваслейского района Мария Солдатова.

К слову, за свои деяния мужчина не понесет никакого наказания. Подобное обращение с умершими родственниками активно порицается обществом, но не попадает под действие уголовной статьи.