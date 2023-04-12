Появилось видео смертельной аварии участием грузовика в Нижнем Новгороде

Авария произошла на спуске в Подновье. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Видео жуткой аварии с участием самосвала Shacman, произошедшей в Нижнем Новгороде 11 апреля, появилось в сети. Кадрами с места трагедии поделилось сообщество «ЧП ДТП Нижний Новгород» в соцсетях.

Напомним, авария произошла днем 11 апреля в районе дома №137 по улице Лысогорской. Грузовик ехал со спуска, на повороте водитель не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Вестой». После столкновения самосвал вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

Как видно на кадрах, вся передняя часть самосвала смята. По характеру повреждений становится понятно, что при столкновении удар был большой силы. Легковушке тоже сильно досталось — ее задняя часть смята.

Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УГИБДД, 39-летний водитель грузовика скончался еще до приезда кареты скорой помощи. 40-летний пассажир «Весты» получил повреждения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Водитель легковушки не пострадал, он смог самостоятельно покинуть место ДТП. На месте происшествия работали экстренные службы.

- Как удалось установить, водитель самосвала не выдержал безопасную дистанцию, превысил допустимую скорость движения и совершил столкновение с ехавшим впереди автомобилем «Лада». От удара об легковушку транспортное средство перевернулось, - добавили в УГИБДД.

Информация об отказавших в грузовике тормозах пока не подтверждается.