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Происшествия27 декабря 2022 12:28

Приют для 200 собак выгорел в Нижнем Новгороде 27 декабря

Погибших и пострадавших нет, известна причина возгорания
Мария СОРОКИНА
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Фото предоставила Лара Саплина.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Фото предоставила Лара Саплина.

Пожар произошел на территории приюта для собак в Нижнем Новгороде днем 27 сентября. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в Ленинском районе города поступило в 11:15. Огнем были охвачены надворные постройки, расположенные по адресу улица Алма-Атинская, 32.

- На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение внутри надворных построек на площади 10 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 39 человек личного состава и 8 единиц техники. В результате пожара обгорела отделка внутри надворных построек и имущество, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате пожара никто из местных жителей не пострадал. Эти постройки использовались для содержания животных. Как сообщила «КП-Нижний Новгород» общественный инспектор по обращению с животными Лара Саплина, по указанному адресу располагался приют «Тузик плюс Мурзик», в котором содержалось порядка 200 собак. В настоящее время выясняется, есть ли погибшие животные.

Лица, знакомые с деятельностью этого приюта, при обсуждении инцидента в соцсетях предположили, что владелица сама устроила этот пожар. Приют оброс дурной славой и женщина, вероятно, таким образом хотела скрыть некоторые неприглядные результаты своей работы. В МЧС сообщили, что возгорание произошло отнюдь не из-за поджога:

- Причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

«КП-Нижний Новгород» направила запросы в профильные ведомства касательно деятельности вышеуказанного приюта. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!

ЧППроисшествия: ЧП