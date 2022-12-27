Приют для 200 собак выгорел в Нижнем Новгороде 27 декабря

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Фото предоставила Лара Саплина.

Пожар произошел на территории приюта для собак в Нижнем Новгороде днем 27 сентября. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в Ленинском районе города поступило в 11:15. Огнем были охвачены надворные постройки, расположенные по адресу улица Алма-Атинская, 32.

- На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение внутри надворных построек на площади 10 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 39 человек личного состава и 8 единиц техники. В результате пожара обгорела отделка внутри надворных построек и имущество, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате пожара никто из местных жителей не пострадал. Эти постройки использовались для содержания животных. Как сообщила «КП-Нижний Новгород» общественный инспектор по обращению с животными Лара Саплина, по указанному адресу располагался приют «Тузик плюс Мурзик», в котором содержалось порядка 200 собак. В настоящее время выясняется, есть ли погибшие животные.

Лица, знакомые с деятельностью этого приюта, при обсуждении инцидента в соцсетях предположили, что владелица сама устроила этот пожар. Приют оброс дурной славой и женщина, вероятно, таким образом хотела скрыть некоторые неприглядные результаты своей работы. В МЧС сообщили, что возгорание произошло отнюдь не из-за поджога:

- Причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

«КП-Нижний Новгород» направила запросы в профильные ведомства касательно деятельности вышеуказанного приюта. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!