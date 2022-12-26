Рост зарплат, поддержка экономики и привлечение туристов: Глеб Никитин подвел итоги развития Нижегородской области за пять лет

Глеб Никитин подвел итоги развития Нижегородской области за пять лет. ФОТО: Кира Мишина

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с отчетом о проделанной работе. Правда, итоги он подводил не только за этот год, а за все пять лет, что находится на посту главы региона. «Комсомолка» собрала главные моменты его выступления.

О консолидации общества

- Все мы должны четко понимать, что сегодняшние вызовы и угрозы носят экзистенциальный, цивилизационный характер, - отметил Глеб Никитин. - Как никогда сегодня от всех нас требуется консолидация и мобилизация во имя будущего. В этом вопросе никто не может быть в стороне: ни регион, ни губернатор, ни конкретный гражданин.

В качестве положительного примера такой консолидации губернатор назвал прошедшее 800-летие Нижнего Новгорода. Знаковым стало и само место подведения итогов года – в новом павильоне Нижегородской ярмарки, где еще несколько лет назад была заброшенная стройка.

О поддержке экономики

- Наша экономика каждый раз показывала не только устойчивость, но и быструю адаптивность к новым вызовам и условиям. Несмотря на все сложности, по итогам 2022 года мы оцениваем прирост экономики за пять лет почти на 40%. Средний рост за пять лет составил 105,4%, что соответствует сценарию нашей стратегии. Мы не просто выстояли, но и справились с амбициозными целями развития при всех этих внешних вызовах, - рассказал Глеб Никитин.

В общей сложности, на поддержку и стимулирование экономики Нижегородской области в период ограничений и вызовов было направлено 252,6 миллиардов рублей. Региональный вклад составил 17,1 миллиард рублей.

- Одними из первых мы создали нефинансовый институт поддержки – региональный центр импорта и импортозамещения, а также ряд цифровых сервисов для загрузки наших предприятий, - отметил Глеб Никитин.

О зарплатах

- Уровень доходов жителей Нижегородской области вырос почти на 40% к показателям 2017 года. Это не пустые цифры мнимого роста, они вполне конкурируют с растущей инфляцией. По уровню оборота розничной торговли и объему платных услуг мы уверенно держимся в топ-10 регионов страны и предпринимаем все необходимые усилия для контроля цен на ключевые позиции, - сказал губернатор.

Кроме того, по его словам, в Нижегородской области сохраняется один из самых низких уровней безработицы в России и самый низкий в Приволжье — 0,4%.

О жилищном строительстве

- За пять лет в Нижегородской области ввели более 7,5 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом году превысили исторический максимум по годовому показателю ввода жилья. И в этом году мы закрепляем успех – будет снова побит рекорд, - отметил Глеб Никитин. - Теперь в среднем на семью с одним ребенком приходится на одну комнату больше, чем годами ранее. Мы прикладываем все усилия для наращивания темпов строительства, чтобы сделать комфортное жилье максимально доступным.

Глеб Никитин отметил, что в регионе кардинальным образом пересмотрели подходы к согласованию новых проектов.

- Теперь любой проект рассматривается в комплексе с обеспеченностью инфраструктурой и экономическую привлекательность для инвесторов, - рассказал губернатор.

О расселении аварийного фонда

- В начале нашего пути тысячи семей жили в ветхих домах, а еще тысячи вложили свои средства в улучшение жилищных условий, но были обмануты. Кардинальное решение этой ситуации стало нашей приоритетной задачей. На быструю помощь извне мы сначала не надеялись, но в итоге выстроили эффективную коммуникацию с федеральным центром. В итоге проблема обманутыми дольщиками решена на 90%, - отметил Глеб Никитин. - Опережающими темпами работаем и с аварийным фондом. Уже расселено свыше 8,5 тысяч человек. А это перевыполнение совокупного плана за этот период почти на 20%. Здесь еще предстоит работа, но и поддержка федерального центра растет. В прошлом году Фонд ЖКХ одобрил нашу заявку еще на 7 миллиардов рублей, которые будут направлены на расселение еще тысяч людей.

О поддержке сельского хозяйства

Прирост сельскохозяйственного сектора в Нижегородской области за 5 лет составил 14%, и он продолжает набирать силу, несмотря на внешние обстоятельства. По итогам уборочной компании уходящего года в Нижегородской области произведено 1,7 млн тонн зерна, и это рекордный показатель за все 30 лет.

По словам Никитина, в 2017 году все начиналось с единичных инвестиционных проектов, а в этом году регион имеет уже 38 реализованных инвестиционных проектов, еще 65 находятся в процессе. Кратно увеличились и суммы инвестиций.

Всего же за пять лет инвестиции в основной капитал в Нижегородской области выросли на 61% и составили 1,7 трлн рублей.

- В период ограничений мы увидели настоящий инвестиционный прорыв благодаря совместной системной и продуктивной работе и ожидаем еще более высоких показателей, выстроена качественная работа корпораций развития, модернизированы институты территориальных менеджеров, налажена эффективная коммуникация с федеральными институтами развития, приняты новые сбалансированные меры поддержки – такие как инвестиционный налоговый вычет, успешно запущены пилотные проекты оптимизации и цифровизации процессов работы с инвесторами, - прокомментировал Глеб Никитин.

О туристическом потоке

- Поток туристов в Нижегородскую область вырос на 14% по итогам 2022 года. Нам удалось вдохнуть в город жизнь и найти отклик в сердцах жителей и гостей. Мы добились продолжающегося ощущения праздника. Многие из прошедших в юбилейный год мероприятий стали традиционными и своеобразными визитными карточками региона, но получились более разнообразными, уютными, притягательными, - сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что в последнее время регион получал множество наград, что свидетельствует о том, что культурно-событийная программа здесь была оценена очень высоко. Например, недавно одну за другой две премии получили пакгаузы, которые были открыты на Стрелке этим летом.

В качестве еще одного свидетельства растущей популярности региона у туристов губернатор привел данные о популярных направлениях железнодорожных перевозок по стране. Сегодня железнодорожные поездки по направлению Москва – Нижний Новгород стали вторыми по популярности в России, уступив первенство только перевозкам между Москвой и Санкт-Петербургом.