Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов детской областной больницы в Нижнем Новгороде

Атмосферу праздника в необычном формате подарил новогодний десант МЧС Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Атмосферу праздника в необычном формате подарил новогодний десант МЧС маленьким пациентам Нижегородской областной детской клинической больницы 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В окне каждой палаты малыши увидели Деда Мороза, который спустился на тросе с крыши Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сказка пришла к детям неожиданно. В окне каждой палаты малыши увидели Деда Мороза, который спустился на тросе с крыши. Это спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС переоделись в костюмы Дедов Морозов, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим праздником и пожелать скорейшего выздоровления.

Новогоднее настроение подарили также пожарный Дед Мороз и Снегурочка, которые эффектно поднялись к окнам детей – на коленчатом подъемнике.

Пожарный Дед Мороз и Снегурочка эффектно поднялись к окнам детей Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В это же время в палаты заходили студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые дарили ребятам сладкие новогодние подарки.

– Праздник в буквальном смысле стучится к детям в окна, заходит в каждую палату. Отдельное представление для маленьких пациентов было организовано и у елки в холле больницы, – отметил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В данной акции от МЧС было задействовано 25 человек личного состава и 2 единицы техники.

Поздравление детей от новогоднего десанта стало уже традиционным. Главное управление МЧС России по Нижегородской области вместе с Правительством региона и Министерством здравоохранения проводит данную акцию уже третий год подряд.