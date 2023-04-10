Насчитали в 164 раза больше: Жителям Кстова пришли космические суммы в платежках за воду

Жильцам дома №23 по улице Кстовской придется заплатить по 15-20 тысяч рублей за горячую воду. Фото: предоставлено героем публикации.

Коммунальный скандал разгорелся в городе Кстово Нижегородской области. Недавно жители дома №23 по улице Кстовской получили платежки за горячую воду и обомлели — заявленные к платежу суммы были просто космическими. В результате годового перерасчета сумы в платежках оказались в сотни раз больше заявленных, а для удобства оплаты в отдельной графе предложена рассрочка. Рассерженные кстовчане считают, что таким образом управляющая компания вполне может реализовывать преступную схему. В противовес этому в местном ДУКе выдвинули предположение о том, что кто-то из жильцов обманывает компанию и предоставляет сведения о потреблении ресурса, которые не соответствуют реальному положению дел. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» постарался выяснить, кто кого обманывает на самом деле, и откуда взялись такие цифры.

Насчитали расход на два железнодорожных эшелона

Одним из тех, кто получил спорную квитанцию, оказался Игорь Павлючков, старший по подъезду. По его словам, из месяца в месяц за горячую воду ему приходилось платить 9 рублей 23 копейки. Кубометр воды стоит порядка 200 рублей, в доме 79 квартир. Иными словами, даже если бы произошла утечка 10 кубометров воды, суммы в квитанциях были бы незначительными.

- Мне пришла квитанция на 1476 рублей, - продолжает Игорь Олегович, - в квитанции также сказано, что это рассрочка на 10 месяцев. То есть за 10 месяцев я должен заплатить 14668 рублей. Получается, общая задолженность по этому дому составляет более 1,3 млн рублей или 6674 тонны воды за год. Если поделить на 60 (объем железнодорожной цистерны, прим.), то получается 111 железнодорожных цистерн — это два полноценных железнодорожных эшелона по 55 цистерн!

Если представить, что огромные счета образовались ввиду утечки в подвале, многоквартирный дом давно бы уже разрушился от такого количества воды. Подозревая, что происходящее может оказаться попыткой мошенничества со стороны ДУКа, жильцы начали собирать документы в различные инстанции с целью разобраться в произошедшем и найти ошибку, если она присутствует.

Прислали квитанции и спрятались

Что самое интересное, параллельно с мартовским перерасчетом, у сотрудников домоуправляющей компании неожиданно возникла потребность к усилению мер безопасности. Собеседник утверждает, попасть на аудиенцию к директору ДУКа с недавних пор стало практически невозможно.

- Раньше я всегда мог подняться на второй этаж и поговорить с директором или инженером КДУКа, уточнить какие-то моменты. Теперь это невозможно, туда не пускают. Дверь закрыта на магнитный замок, на двери надпись: «Служебный вход», - объяснил Игорь Олегович.

Мужчину смутили и объяснения ДУКа по поводу того, что перерасчет выполнен на основе показаний общедомового счетчика. Это противоречит информации, полученной его знакомым из ресурсоснабжающей компании.

- По данным теплоснабжающей организации, счетчик общедомового учета ГВС на нашем доме не работает с октября 2022 по март 2023 года. КДУК заявляет, что они сняли показания с общедомового счетчика горячей воды, поданного на дом, отняли оплаченные квитанции и разница составила около 1 миллиона 338 тысяч рублей, - добавил собеседник.

Так кто все-таки ворует?

По словам Игоря Павлючкова, помимо банального мошенничества причины произошедшего могут быть разные — сломанный счетчик, ошибка сотрудника при ведении подсчетов и многое другое. Возможно, кто-то из жильцов незаконно замедляет счетчик, отапливает полы при помощи ГВС или содержит «резиновую» квартиру, но в любом из перечисленных вариантов правда бы быстро вскрылась.

- Наш дом — это бывший дом Кстовского военно-инженерного училища (НВВИКУ, прим.). У нас нет «резиновых» квартир и не проживают гастарбайтеры по 15-20 человек. Даже если бы проживали — при наличии счетчика расход воды будет показан. Устанавливайте, кто ворует! У вас есть данные счетчиков, подавайте в суд, добивайтесь решения суда, чтобы вас допустили в эту квартиру, устанавливайте счетчик, проверяйте нет ли там подводки, - возмущается собеседник, обращаясь к ДУКу.

В домоуправляющей компании города Кстово корреспонденту «Комсомолки» ответили, что утечек за прошедшую зиму в доме не было, показания общедомового прибора учета были скорректированы. Кроме того, проведена работа по поиску нечестных абонентов, чьи показания не соответствуют реальному потреблению. Если кто-то ворует горячую воду путем устройства «теплых полов», плата за перерасход будет делиться между жильцами дома.

Кроме того, управляющая компания дважды выходила к собственникам с предложением о расчёте и оплате СОИ по ежемесячным показаниям общедомовых приборов учёта.

- Управляющая компания не распоряжается по своему усмотрению средствами, полученными от жителей за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Ресурсоснабжающая организация ежемесячно выставляет в адрес управляющей компании весь фактический объем коммунального ресурса на содержание общего имущества, рассчитанный как разница между показаниями общедомового прибора учета и индивидуальным потреблением жителями, либо по нормативу. Таким образом, весь объем горячего водоснабжения на содержание общедомового имущества, собранный с жителей, подлежит уплате в адрес ресурсоснабжающей организации, - подытожили в КДУКе.