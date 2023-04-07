Больше концертов и локаций: Фестиваль «Столица закатов» пройдет в новом формате

Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде 3 июня. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Фестиваль «Столица закатов» (16+) за последние годы стал одним из брендов туристического Нижнего Новгорода. И нынешнее лето не станет исключением. Правда, на этот раз фестиваль пройдет в новом формате.

- Столица закатов в этом году немного изменится. Больших концертов у нас не будет – по 30-40 тысяч человек на набережной. Мы уже и в прошлом году от этого формата отказались – там было два больших концерта на День города и на День России. А остальное это были концерты меньшего размера, но на большем количестве площадок, - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович во время своего прямого эфира в ЦУР. – Этим летом по формату это будет что-то похожее на прошлый год, но будет больше площадок и больше закатов. Фишка «Столицы закатов» в том, что она занимает много площадок, везде что-то происходит. И в летний выходной день ты не можешь не наткнуться на культуру. Ты гуляешь по Нижневолжской набережной – у тебя играет диджей, поднимаешься на набережную Федоровского – у тебя скрипачка или виолончелистка. Или ты в субботу приходишь в «Ракушку» послушать акустический концерт, а в воскресенье – там симфонический концерт, которые традиционно проводит филармония по воскресеньям. Это все сохранится. Будет и ночная программа в «Красной слободе».

При этом сохранится и традиционный гастрономический фестиваль. Правда, и он станет несколько масштабнее – и по количеству площадок, и по количеству посетителей.

- Сохранится и «Гастрономическая Рождественская», когда мы каждую субботу будем перекрывать уже не половину улицы, а целиком, - заверил Олег Беркович. - В прошлом году эту часть фестиваля посетило 300 тысяч человек. Думаю, в этом году цифра дойдет до 600 тысяч.