Шоу Авербуха, концерты и многочисленные форумы: Как отметят День молодежи в Нижнем Новгороде. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году Нижний Новгород как официальная Молодежная столица страны станет центром празднования Дня молодежи 24 июня. Специально к этому дню в городе пройдут многочисленные форумы, концерты и праздничное шоу. Рассказываем, как отметят День молодежи в Нижнем Новгороде.

- Самые большие мероприятии пройдут летом. Главное событие – 24 июня, когда Нижний Новгород станет центром празднования Дня молодежи для всей страны. В других городах праздник тоже будет отмечаться, но главная площадка будет у нас здесь, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в ходе своего прямого эфира в ЦУР.

Уже известно, что в городе будет подготовлено две основные локации. Первой из них станет площадь Минина, где пройдут мероприятия Росмолодежи по всем основным направлениям: профессии, самореализация, гранты. Вечером здесь же состоится концерт хедлайнера. Второй площадкой – и самой главной – станет стадион, где пройдет новое шоу Ильи Авербуха.

- Мы готовим с Ильей Авербухом интересное шоу. Илья хорошо знаком с городом, он делал постановку шоу к 800-летию Нижнего Новгорода и к 200-летию ярмарки, - напомнил Олег Беркович. - В общем, мы решили, что это правильный человек для города, который тонко чувствует наши смыслы и умеет их рассказывать на всю страну. У нас будет большое мероприятие на стадионе на 45 тысяч человек. Это будет именно в формате шоу, не буду рассказывать подробности. Но это стоит посмотреть.

Однако Днем молодежи дело не ограничится. Как молодежная столица страны Нижний Новгород в этом году станет местом проведения многочисленных форумов. Первым из них станет форум «Пик возможностей» на Нижегородской ярмарке, который стартует уже сегодня. На него съехались свыше 1400 молодых ребят со всей страны, которые получали гранты от Росмолодежи.

- В конце следующей недели в Нижний Новгород приедет «Таврида-АРТ», - рассказал Олег Беркович. – И 19 апреля в «Юпитере» пройдет финал региональной «Студвесны». И потом уже осенью будут мероприятия по программе «ГосСтарт». Это программы для той молодежи, которая хочет идти в государственное и муниципальное управление. Тоже большой форум плюс финал федерального конкурса «Большая перемена». В общем, событий очень много.