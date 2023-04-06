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Происшествия6 апреля 2023 7:30

Торговый центр загорелся в Арзамасе утром 6 апреля

Очаг возгорания находился на первом этаже
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Торговый центр загорелся в Арзамасе утром 6 апреля.

Торговый центр загорелся в Арзамасе утром 6 апреля.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Арзамасе утром 6 апреля тушили пожар в торговом центре. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание в одном из павильонов торгового центра «Павлин» на улице 50 лет ВЛКСМ произошло около 9 часов утра, очаг находился на первом этаже. Из горящего здания было эвакуировано 15 человек – в основном продавцов, поскольку посетителей в это время еще мало.

К торговому центру было стянуто восемь пожарных расчетов, с огнем боролись больше двадцати пожарных.

- Пожар был ликвидирован на площади 42 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается, - прокомментировали в МЧС.

ЧППроисшествия: ЧП