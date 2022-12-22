Развивая креатив и нестандартное мышление: Юные нижегородцы познают мир искусства на необычных занятиях в лицее № 87

Ребята расширяют свой кругозор, изучая творчество как известных, так и малоизвестных художников.

Умение мыслить за рамками предложенного, развитие креатива и творческих способностей детей, применение потенциала ассоциативного мышления на практике – такие задачи ставили перед собой педагоги нижегородского лицея № 87 имени Л. И. Новиковой, когда создавали необычный курс «Русская живопись глазами детей». Что в нем необычного? А то, что здесь ребята учатся не столько рисовать, сколько познавать мир и открывать в себе потенциал через творчество русских художников – знаменитых и не очень.

Программа развития ассоциативного мышления «Русская живопись глазами детей» является частью проекта «Альфа и омега интеллектуального воспитания: инструменты развития креативности детей и подростков», который в 2021 году получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Образовательные программы разработаны для школьников двух возрастов: «альфа» – для младшеклассников и «омега» – для подростков.

– Ребята расширяют свой кругозор, изучая творчество как известных, так и малоизвестных художников. Пробуют работать с такими серьезными художественными материалами, как масляная краска, пастель, уголь, гуашь, акварель и другими. Ведь не попробовав работать инструментами настоящего художника, сложно понять, как создавалось то или иное произведение, – рассказывает дизайнер, руководитель курса «Русская живопись глазами детей», кандидат философских наук Александр Казарин.

На занятиях царит неформальная обстановка: мольберты и столы расставлены так, чтобы дети могли видеть глаза друг друга, в творческом процессе ребята могут свободно общаться, помогать друг другу.

Задания, которые ребята выполняют на занятиях курса, направлены на развитие творческих качеств и нестандартного видения мира. Например, на одном из уроков лицеистам предлагается дописать пейзаж какого-нибудь знаменитого художника, на другом ребята обсуждают ту или иную картину, анализируют ее и показывают в своей работе, как они это ощущают. Не копируют, а именно создают свое произведение. Навыки работы с художественными материалами появляются в процессе работы.

– Дети разных возрастов учатся не только технике, но и тому восприятию окружающего, которая была характерна для классиков русской живописи, – говорит заместитель директора лицея № 87 Александр Замазкин.

Курс подходит не только для ребят, которые хорошо рисуют, но и для тех, кто не обладает изобразительными навыками.

– Участвующим в проекте детям абсолютно не обязательно быть художниками, чтобы попробовать себя в той или иной технике. Многие приходят, чтобы заняться любимым делом, – поясняет руководитель курса Александр Казарин.

Программа рассчитана на 30 часов: занятия проходят дважды в неделю для учеников 1-4 классов и 5-9 классов. Этого количества вполне достаточно, чтобы развивалось чувство прекрасного, а мир ребенка наполнялся позитивной энергией и желанием творить.