Проверка слуха: нижегородским заключенным предоставляют вип-камеры за уборку улиц

Уборкой улиц Семенова занимаются осужденные из исправительного центра ИК№1. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Нижегородской области.

Нижегородские интернет-сообщества пестрят громкими новостями о том, что региональное ГУФСИН ставит эксперимент над заключенными. Якобы лицам, совершившим менее тяжкие преступления, предоставляется уникальная возможность «заработать» на место в специальной элитной колонии, которая больше напоминает общежитие, чем казенный дом. Кроме того, вместо робы они смогут носить обычную одежду и получат возможность выходить в город. Что самое интересное, заработать эту привилегию можно, приняв участие в уборке улиц Семенова. Для пущей достоверности к некоторым постам прикреплены даже фото, где «зэки» действительно бодро убирают улицы в обычных джинсах и куртках. С целью выяснить, что из этого правда, а что выдумка, корреспондент «КП-Нижний Новгород» обратился за информацией в пресс-службу ведомства.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном ГУФСИН, осужденные действительно убирают улицы Семенова, но не за вознаграждение, а потому что сами так захотели.

- Акцию инициировали сами осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре при исправительной колонии №1. Учреждение начало деятельность с 2022 года. В прошлом году мужчины убрали прилегающую территорию к исправительному центру. В 2023 году осужденными принято решение организовать субботник на всей территории города на добровольной основе. На сегодняшний день убрана треть городской территории. Всего в акции по благоустройству приняло участие 30 человек, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Важный момент: речь здесь идет именно о тех лицах, которые приговорены к принудительным работам, а не отбывают годы «строгача». Условия там несколько другие — за свой труд люди получают зарплату, на которую сами обеспечивают себя одеждой и самостоятельно оплачивают счета за коммунальные услуги центра. А еще из этой зарплаты удерживаются суммы, установленные судом. Осужденные из исправительных центров вправе распоряжаться деньгами и ни в какой робе они, конечно, не ходят.

Осужденные исправительного центра не носят робу. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Нижегородской области.

Весенняя уборка города помогает им лучше социализироваться, но привилегий не дает.

Работа помогает им социализироваться. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по Нижегородской области.

- Осужденные планируют на постоянной основе организовывать экологические акции и субботники, а также принимать непосредственное участие в благоустройстве Семенова, - добавили в пресс-службе.

СПРАВКА:

С 1 января 2017 года ФСИН России приступила к исполнению принудительных работ, как нового вида наказания. Такой вид наказания является альтернативой к лишению свободы в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. То есть, за совершение преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах (участках функционирующих как исправительный центр). На территории Нижегородской области действуют 4 изолированных участка, функционирующих как исправительный центр.