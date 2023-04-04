Из шести доноров подошел только один: в Нижнем Новгороде канадский сфинкс помог спасти умирающего кота

Оливер помог другому коту выжить. Фото: Предоставлено героем публикации

В Нижнем Новгороде развернута операция по спасению домашнего кота Мишки, который стал заложником тяжелой болезни. Полгода назад пушистый пришел на порог дома семьи в Городце и так и стал домашним. Несмотря на его приличный возраст — более 10 лет, супруги всем сердцем полюбили нового члена семьи. Стоило коту обрести новый дом и начать обживаться, как начались новые проблемы. Несколько дней назад, придя домой с работы, хозяйка обнаружила его в бессознательном состоянии.

- Он лежал на полу. Сначала подумали, что он уже мертвый. Мама подошла к нему, он поднял голову. Мы срочно повезли его в Нижний Новгород в круглосуточную клинику, - рассказала «Кп Нижний Новгород дочь хозяйки Алиса.

Мишка умирал, ему требовалась срочная медицинская помощь. Увидев его состояние, ветеринар сразу распорядился поместить пушистого в клинику и провести обследование. Как выяснилось, у старичка были проблемы с кишечником. Ему экстренно провели операцию, но даже после нее коту не стало легче. Потребовалось экстренное переливание крови.

- Мы впервые узнали, что котам, оказывается, еще и кровь переливают! - продолжает собеседница, - видимо, это происходит довольно редко. Мы приехали с донорами и ждали. У донорского кота взяли пробу крови потом ждали час, пока ее проверяли на совместимость.

Процедура переливания крови весьма непростая. Сначала у каждого животного берут анализ и проверяют на совместимость. Кровь у больного кота для каждого анализа берется отдельно, поэтому важно, чтобы животные были максимально совместимы.

- Если у людей 4 группы крови, то у котов намного больше. Подобрать совместимого кота очень трудно. Мы перебрали 6 потенциальных доноров — 5 котов и одну собаку. Только один из них оказался совместим, - добавила Алиса.

На роль донора неожиданно подошел канадский сфинкс Оливер, который внешне ничуть не похож на Мишку но, как оказалось, имеет подходящую группу крови. У кота забрали 50 мл крови и отправили домой, дав в благодарность премиального корма. Дальше все как у людей — кровь закачали в специальный аппарат, при помощи которого произвели переливание. В тот же день Мишке стало лучше, он самостоятельно покушал. В следующий раз Оливер сможет стать донором лишь спустя полгода.

- Оливер действительно его спас! Немножко было страшно за свое животное, но для нас волонтерство - норма жизни и Оливер теперь юный волонтер! Мишка стал самостоятельно кушать, немножко ползать, но нам нужны еще доноры для повторного переливания. Организм справляется, но состояние пока тяжелое. Ему стало лучше, показатели в крови поменялись, но нужно еще переливание и чем быстрее, тем лучше. Он продолжает бороться и для выздоровления ему нужен еще один донор, - рассказала хозяйка кота-спасителя Лара Саплина.

Тем временем, Мишке все еще требуется помощь, без которой он не поправится. В настоящее время хозяйка кота и волонтеры активно ищут потенциального донора и просят сдать хотя бы пробу.

Донор для Мишки должен соответствовать ряду требований: возраст до 6 лет, вес от 4,5 кг, полностью здоров, без самовыгула. Желающие помочь с лечением кота могут обращаться по телефону: +79103968899.