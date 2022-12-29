Подростку, который пытался сжечь друга из-за пролитого пива на Бору, дали 6 лет тюрьмы

Инцидент произощёл 7 ноября 2021 года на улице Вокзальной поселка Неклюдово. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Подростка, пытавшегося сжечь друга из-за пролитого пива на Бору, приговорили к тюремному заключению. Подсудимый, которому уже исполнилось 18 лет, отправится в колонию общего режима на 6 лет за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

– Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора о взыскании в пользу потерпевшего компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, что эта ужасающая история произошла вечером 7 ноября 2021 года. Тогда ещё несовершеннолетний обвиняемый и его 15-летний товарищ распивали алкоголь на улице Вокзальной в посёлке Неклюдово. Неожиданно школьник разлил пиво на старшего товарища и этим очень его разозлил. Началась ссора, которая впоследствии переросла в избиение.

Подросток признан виновным в покушении на убийство школьника. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

– Подсудимый нанес не менее 2 ударов кулаками правой и левой руки по лицу потерпевшего, - рассказали в региональной прокуратуре.

Пытаясь избежать дальнейших травм, школьник попытался убежать от разгневавшегося товарища, но тот его догнал около железнодорожных путей станции «Толоконцево». Подсудимый облил одежду подростка легковоспламеняющейся жидкостью, оглушил его и поджег, а затем сбежал.

– Потерпевший, придя в сознание, смог сбить с себя пламя и обратился за помощью. Он был госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета, – объяснили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Известно, что 15-летнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью, он получил ожоги 55% тела. Подростку своевременно была оказана медицинская помощь, что позволило избежать смертельного исхода.

Позже обидчика задержали и заключили под стражу, было начато расследование, которое теперь завершено.

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