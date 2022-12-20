Центр трансфера технологий помогает нижегородским предприятиям заместить иностранных поставщиков

Эксперты оценили роль Центра трансфера технологий. ФОТО: Кира Мишина.

В этом году после введения санкций нижегородский бизнес испытывает серьезные проблемы, связанные с поставками сырья, материалов, оборудования и программного обеспечения. В этих условиях Центр трансфера технологий ННГУ университета Лобачевского одной из своих основных задач определил оказание помощи предприятиям в формировании новых технологических связей. Каких результатов уже удалось добиться, эксперты обсудили в ходе круглого стола, прошедшего в Нижегородском областном информационном центре.

- Всего по стране было создано 18 таких центров, - рассказал директор ЦИР ННГУ университета Лобачевского, руководитель Центра трансфера технологий Виктор Егоров. – Нам удалось попасть в их число, и мы очень ответственно подходим к этому проекту. Как происходит сам трансфер технологий? Существует две модели. Например, предприятию нужна какая-то технология или разработка. Они обращаются в наш центр и делают заказ. Мы проводим работу с различными подразделениями университета и находим нужных разработчиков. Второй вариант предполагает, что инициатива исходит от самих исследователей. Научные группы в университетах понимают, что нужно рынку и создают эту технологию. Однако раньше такая форма была сложно реализуемой, так как предприятию нужен готовый продукт, а исследователям на доведение этого продукта до коммерческого уровня необходимы средства. В данном случае наш Центр тоже выступает в качестве посредника: находит средства, создает лаборатории, связывает все заинтересованные стороны.

На данный момент в клиентской базе ЦТТ состоят 99 организаций и благодаря этому сотрудничеству которым удалось привлечь более 140 миллионов рублей.

- Выксунский металлургический завод один из крупнейших металлургических предприятий в стране. Мы уделяем большое внимание новым технологиям и инновационным разработкам, - рассказывает начальник отдела по развитию новых технологий и продуктов Инженерно-технологического Центра АО «Выксунский металлургический завод» Василий Фокин. - Но долгое время одной из основных проблем было то, что предприятия и научное сообщество были относительно изолированы друг от друга. Бизнес не всегда может понять, что может предложить научное сообщество. И наоборот –исследователи не всегда могут определить, что нужно бизнесу. Центр трансфера технологий позволяет снивелировать эти проблемы и сближает бизнес и научное сообщество.

Значение инновационных разработок особенно возросло, когда нижегородские предприятия столкнулись с закрытием западных рынков.

- Наша компания работает с инновационной пластмассой. Это и 3D-печать, и другие технологии, связанные с быстрым изготовлением корпусных пластмассовых изделий, - объясняет генеральный директор ООО «ТПК Фолипласт» Максим Сухарев. – Все эти технологии были созданы в Европе и Америке как раз в тот период, когда рушился Советский союз. Получилось так, что в России подобных технологий не было. Все эти годы мы получали материалы из Европы, но с февраля возникли большие проблемы с поставками. Поэтому мы решили обратиться в Центр трансфера технологий ННГУ. Я был очень удивлен той научной базой и компетенциями, которые есть у Центра. Это позволило нам оперативно начать работу по импортозамещению. На данный момент мы уже проводим исследования и скоро планируем получить результаты и начать производство.

Оперативное решение любых вопросов с инновационными разработками оценили и другие компании. Особенно сейчас, когда импортозамещению уделяется столь пристальное внимание.

- В этом году многие компании столкнулись с проблемами. И именно Центр трансфера технологий стал для нас своеобразным «единым окном», - рассказывает руководитель проектов Центра импорта и импортозамещения Сергей Рябов - Получив заявку от предприятий, именно здесь мы можем получить быстрый и понятный ответ: можно ли это сделать, какие есть компетенции и наработки в этой области.