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Происшествия20 декабря 2022 5:35

Автобус, фура и «ГАЗель» столкнулись на трассе М-7 под Дзержинском

Два человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Нижегородской области 20 декабря
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Автобус, фура и «ГАЗель» столкнулись на трассе М-7 под Дзержинском.

Автобус, фура и «ГАЗель» столкнулись на трассе М-7 под Дзержинском.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла на трассе М-7 в районе Дзержинска минувашей ночью: там столкнулись туристический автобус, фура и «ГАЗель». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутной фурой «Мерседес», после чего в них врезалась «ГАЗель», - рассказали в ведомстве.

Судя по кадрам, опубликованным ГИБДД, «ГАЗель» буквально протаранила автобус в середину правого борта. Вероятно, скорость была высокой, потому что кабина отечественного грузовика сильно деформировалась.

Больше всех оказалась повреждена "ГАЗель".

Больше всех оказалась повреждена "ГАЗель".

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса, им потребовалась медицинская помощь. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

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