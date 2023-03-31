Много дней провел под завалами без еды и воды: Изможденного щенка Тему привезли из Бахмута в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде ищут хозяев для щенка из Бахмута. ФОТО: кафе "Мурчим"

Задорный лай, озорная беготня по комнате и…на редкость взрослые глаза – за плечами у десятимесячного щенка Темы, вывезенного из Бахмута, такая трагедия, которую не каждому человеку удастся пережить.

Слышали слабое повизгивание

- Волонтеры нашли его под завалами разрушенного дома, - рассказывает администратор нижегородского котопесокафе «Мурррчим» Анастасия Мындреску. – Неизвестно, сколько он там провел. Но явно не день и не два, потому что успел сильно исхудать. Поначалу они его даже не видели, а только слышали слабое повизгивание. К счастью, его все же удалось откопать и вывезти оттуда.

Первое время на Тему было страшно смотреть – худющие лапы, впалые бока, изможденное тельце. Он пугался каждого шороха и боялся оставаться один.

Сначала Тема был очень истощен. ФОТО: кафе "Мурчим"

- Он все время жался к людям и старался забраться на ручки, - вспоминает Анастасия. – Мы боялись, что эта травма останется у него на всю жизнь, но он очень быстро освоился и со всеми подружился.

Подружился с котом Джимми

Особенно большой неожиданностью для Темы стало огромное число кошек, живущее в этом же кафе. Некоторые из них тут же взяли его под свое покровительство.

- У нас есть кот Джимми, который просто обожает собак: он играет с собаками, спит с собаками. Мне иногда кажется, что он и себя считает собакой, - улыбается администратор. – Так вот Джимми сразу же с ним подружился – теперь они просто не разлей вода.

К счастью, кроме испуга и сильного истощения, никаких больше травм у Темы не оказалось. Поэтому он очень быстро восстановился.

Сейчас Тема уже освоился на новом месте. ФОТО: кафе "Мурчим".

- Как и все собаки, он очень любит вкусняшки, - смеются работники кафе. – Поэтому по вечерам мы даем ему мясо с кашей. А днем он обычно ест сухой корм.

Спит в позе «лягушонка»

Сейчас о былых невзгодах почти ничего не напоминает. Малыш быстро набирает вес и с легкостью учится всему новому.

- Он очень забавный и дружелюбный пес, - рассказывает Анастасия. – У него есть такие смешные привычки, которые умиляют всех вокруг. Например, он обожает спать в позе «лягушонка» - смешно раскидывает лапы и спит. А еще он знает уже несколько команд: «сидеть», «лежать», «нельзя». Так что если с ним заниматься, он очень быстро всему научится.

Чтобы начать жизнь с чистого листа, песику сменили кличку. В Нижнем Новгороде его называют Плуто. Единственное, чего не хватает щенку для счастья – это добрые и заботливые ручки хозяев.

- Мы уже думали, что нашли ему добрые ручки – его забрала нижегородская семья. Но спустя несколько недель они его вернули – не рассчитали, что с собакой нужно гулять и заботиться о нем. К счастью, он еще не успел к ним сильно привыкнуть, поэтому возвращение в кафе не стало для него новой травмой. Но теперь нам бы хотелось, чтобы он точно обрел настоящую и любящую семью.

КСТАТИ

Если вам приглянулся Тема (Плуто) и вы готовы стать дл него верным другом и заботливым хозяином, то вам стоит обратиться в котопесокафе «Муррчим» по телефону +7 (831) 433-41-90.

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