Элитное жилье и расположение: Эксперты объяснили, почему Нижний Новгород возглавил рейтинг ПФО с самыми дорогими новостройками

Нижний Новгород возглавил рейтинг самых дорогих новостроек в ПФО. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижний Новгород оказался на первом месте в ПФО по самым дорогим квартирам в новостройках. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного экспертами сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.

Возглавил данный рейтинг именно Нижний Новгород, где стоимость квартир в ЖК «Минин» в центре города может доходить до 70 миллионов рублей. На втором месте находится Казань, где квартира в клубном доме «Мирас» может доходить до 44,8 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров Пермь с квартирами в ЖК «Москва» стоимостью 44 миллиона рублей.

- Этот жилой комплекс является примером элитного жилья в Нижнем Новгороде, расположенного в шаговой доступности от Кремля, - пояснили в министерстве строительства Нижегородской области. - При этом на территории региона реализуется большое количество проектов типовой застройки эконом и комфорт класса. В Нижегородской области ежегодно увеличивается объем ввода в эксплуатацию жилья, как многоквартирного, так и индивидуального.

Стоит отметить, что стоимость жилья в столице Приволжья отнюдь не дешевая. Причем речь идет не только об элитных районах города. К примеру, по данным регионального Минстроя, по итогам четвертого квартала стоимость 1 квадратного метра жилья в новостройке Нижнего Новгорода составляла в среднем 133 тысячи рублей. На вторичном рынке цены еще выше – около 146 тысяч рублей за квадратный метр.

- Действительно квадратный метр в новостройках подорожал очень существенно, - признал генеральный директор нижегородского агентства недвижимости «Чекни» Анатолий Рябинин. – Это объясняется малым вводом жилья в Нижнем Новгороде. Спрос на жилье в регионе довольно большой, а вот по темпам ввода новых жилых комплексов город отстает.

Если говорить о составленном рейтинге, то здесь высокая стоимость квартир объясняется и расположением жилого комплекса, находящегося в нескольких метрах от Нижегородского кремля, и уровнем строительства.

- В городе строится сразу несколько жилых комплексов премиум-класса, - напомнил Анатолий Рябинин. – Большая часть из них расположена в верхней части города. Если говорить в целом о первичном рынке жилья в Нижнем Новгороде, то достойных проектов довольно много. Однако не хватает внутренней инфраструктуры. Недавно я был в Калининграде и посетил одну из новостроек, так вот у нас таких проектов нет: внутреннее убранство, дорожки, закрытые территории, скульптуры, отделка и т.д. Очень стильные дома, каких у нас еще нет. Но развитие идет – с каждым годом идет улучшение внешнего облика новых кварталов, улучшение инфраструктуры.

Впрочем, несмотря на растущее качество жилья, спрос на квартиры в новостройках постепенно снижается. Как и в целом на рынке жилья. По данным портала «Авито. Недвижимость», в январе 2023 года спрос на покупку квартир в первичном фонде по сравнению с январем 2022-го в Нижнем Новгороде упал на 11,1%. За год также наблюдается отрицательная динамика — показатели спроса снизились на 19,9% в феврале 2023-го относительно февраля 2022 года. При этом стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Нижнем Новгороде за месяц увеличилась на 4,8%, а за год — в феврале 2023 по сравнению с февралем 2022 — на 7,4%.

- В текущей обстановке поведение потребителей продолжает главный образом определять информационный фон. В данной ситуации требуется больше времени на принятия решения о покупке новой квартиры. В краткосрочной перспективе мы не ожидаем резких изменений спроса или цен в позитивную или негативную сторону. Локально спрос может восстанавливаться, но глобальная тенденция – очевидно, его падение, — объясняет руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.