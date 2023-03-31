Похищали людей и удерживали их: Директор нижегородского реабилитационного центра для наркоманов получил 10 лет тюрьмы

Директор реабилитационного центра в Богородском районе получил 10 лет «строгача». Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области вынесли приговор директору реабилитационного центра для наркоманов и его пособникам. В суде было доказано, что преступная группа из шести человек похищала и удерживала людей взаперти, при этом ежемесячно получая деньги от их родственников. Подробности рассказали в региональном СУ СК России.

Расследование этого уголовного дела длилось почти пять лет. Реабилитационный центр для алко- и наркозависимых в Богородском районе силовики взяли штурмом летом 2017 года. К тому моменту он работал уже два года: в обычном с виду коттедже в селе Дуденево, расположенном в 25 километрах от Нижнего Новгорода, свозили зависимых людей и держали там против их воли.

Комната, где спали "клиенты" центра. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Из материалов дела следует, что под видом реабилитационного центра работала организованная преступная группа – директор и пятеро его помощников.

- Участники преступной группы за денежное вознаграждение без согласия потерпевших неоднократно совершали похищение нарко- и алкоголезависимых граждан, доставляли их в реабилитационный центр, где их незаконно удерживали. При этом от введенных в заблуждение родственников они получали ежемесячные выплаты под предлогом их излечения, - рассказали в региональном Следкоме.

Кровати буквально натыканы в маленькой комнате. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жертвами преступлений за это время стали восемь человек – жители Нижегородской и Владимирской областей. Разоблачить псевдоцентр помог некий гражданин, который позвонил в СК и рассказал, что в Дуденеве насильно удерживают людей в одном из домов.

12 июля 2017 года силовики устроили облаву на этот реабилитационный центр, тогда оттуда было освобождено 37 человек. Судя по фотографиям из особняка, опубликованным СК, наркоманы и алкоголики жили в малюсенькой комнатке, заставленной двухъярусными кроватями. Вокруг разбросаны вещи, постельное белье, матрасы, пакеты.

Кругом беспорядок. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В отношении лиц, содержащихся в нем, применялись методы физического и морального воздействия, унижающие человеческое достоинство, - комментировал тогда Следком.

Пяти соучастникам ОПГ дали тюремные сроки, самый большой из которых 9 лет, а вот организатор пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск. Задержать его удалось лишь в конце 2022 года в Москве, где он проживал все это время. Он сразу же был заключен под стражу и даже признал свою вину – правда, частично.

В доме были обнаружены даже наручники. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Суд вынес ему приговор по уголовной статье «Похищение человека, совершенное организованной группой» – ближайшие 10 лет директор центра проведет в колонии строгого режима.

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