Создал преступную группировку и похищал людей: В Москве задержали директора нижегородского реабилитационного центра для наркоманов

15 лет тюрьмы грозит директору реабилитационного центра в Дуденеве. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Неожиданное продолжение получила давняя история с лже-реабилитационными центрами для наркоманов в Нижегородской области – спустя пять лет поисков удалось отыскать директора центра в Дуденеве Богородского района. Все эти годы он скрывался в Москве, где жил без регистрации. Напомним, эта история прогремела на всю область летом 2017 года. Тогда на реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов была совершена целая серия облав. Силовикам удалось выяснить, что «пациенты» удерживались там против их воли.

- На телефон Следственного комитета по Нижегородской области позвонил гражданин, который сообщил о том, что ему известно о функционировании псевдореабилитационного центра, в котором насильно удерживаются лица, страдающие нарко- и алкогольной зависимостью, -рассказали тогда в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - В этот же день из дома в Дуденево освобождены 37 жителей различных регионов России, которые незаконно удерживались в данном жилище. По предварительным данным, в отношении лиц, содержащихся в нем, применялись методы физического и морального воздействия, унижающие человеческое достоинство.

В таких условиях содержались пациенты центра. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В ходе дальнейшего расследования вскрылись еще более интересные подробности. Как оказалось, руководитель этого центра сколотил целую преступную группировку из шести человек. На протяжении нескольких лет они по просьбе родственников похищали своих «пациентов» и силой удерживали их в своем центре.

- По версии следствия, под видом деятельности реабилитационного центра обвиняемый создал преступную группировку, - рассказывают следователи. – В период с 2015 по 2017 года они похищали людей и незаконно удерживали их в одном из домов на территории села Дуденево. При этом они получали ежемесячные выплаты от родственников похищенных граждан. Все они были введены в заблуждение относительности законности и результативности работы этого псевдореабилитационного центра.

Пациентов центра удерживали силой. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как выяснилось в ходе следствия, жертвами этой преступной группировки стали как минимум восемь жителей Нижегородской и Владимирской областей. Вскоре после облавы пять участников банды были задержаны – все они получили реальные сроки до девяти лет тюрьмы. А вот руководителю центра тогда удалось скрыться. Отыскать его смогли только спустя пять лет.

На месте были проведены обыски. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Организатор преступной группы был объявлен в федеральный розыск, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – В июне 2022 года его удалось найти. Все это время он жил в Москве без регистрации. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное организованной преступной группой». По закону, за это грозит до 15 лет тюрьмы. Свою вину в совершенном преступлении он признал частично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облавы на реабилитационные центры для наркоманов: В Нижегородской области полиция освободила 100 "узников"

По версии следователей, людей незаконно держали в заточении, возбуждены уголовные дела по статье "похищение человека группой лиц" (подробности)

Родители наркоманов после облавы на подпольные реабилитационные центры: «Боимся, что теперь наши дети снова сядут на иглу»

Оперативники освободили 60 пациентов, но «жертвы похищения» оказались этому не рады (подробности).