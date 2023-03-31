Весне дорогу: Пасмурные, но теплые выходные ожидаются в Нижнем Новгороде

Пасмурные, но теплые выходные ожидаются в Нижнем Новгороде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вот и подошел к концу первый месяц весны: снег уже почти растаял, а столбики термометров показывают уверенный «плюс». В апреле эта тенденция продолжится: в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде будет тепло, хоть и пасмурно. Так что есть надежда, что снег окончательно растает за эти дни.

По прогнозу «Гисметео», в субботу 1 апреля в Нижнем Новгороде будет хмуро и серо. Утром синоптики прогнозируют +4 градуса, но в дневные часы разогреет до +8. Картину немного подпортит юго-западный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижено и составит 747 мм.рт.ст.

В воскресенье синоптики обещают еще более теплую погоду. Ночью возможен небольшой дождь, но днем ненадолго выглянет солнце, благодаря чему воздух прогреется до +12 градусов. Ветер подует с юга со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 754 мм.рт.ст.

В целом апрель не преподнесет нижегородцам каких-либо больших погодных сюрпризов. В среднем температура воздуха в дневные часы будет в пределах +10…+15 градусов, в отдельные дни – до +18.

В эти дни природные аномалии обрушились на южные регионы страны. Так, в Ростовской области прошел сильнейший снегопад, от которого пострадали тысячи жителей. Экстренные службы сообщают о многокилометровых заторах на дорогах и о массовых отключениях электричества.